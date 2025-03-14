Носило полстраны: почему в СССР были популярны золотые зубы

Золотые зубы были одним из символов достатка в советские времена.

https://glavred.info/life/nosilo-polstrany-pochemu-v-sssr-byli-populyarny-zolotye-zuby-10647002.html Ссылка скопирована

Почему в СССР ставили золотые зубы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube

Вы узнаете:

Кто в СССР носил золотые зубы

Почему люди в советские времена отдавали предпочтение золотым зубам

Во времена СССР было много символов достатка, таких как шуба или меховая шапка. Среди них были и золотые зубы. Их носили не только пожилые люди, которые имели уже явные проблемы в ротовой полости, но и молодежь.

Главред узнал, что часто ради установки золотых коронок молодые девушки и парни шли на настоящую дикость и спиливали свои здоровые зубы. Об этом рассказали на YouTube-канале TheДокументалист.

видео дня

"Остались свидетельства, как этот элемент советского гламура дарили невестам на свадьбу. Тогда девушка шла замуж: надевала фату, украшения и смеялась к гостям новенькими золотыми зубами. Это свидетельствовало о состоятельности и богатстве семьи", - рассказал ведущий.

Еще одной причиной, почему половина жителей СССР носила золотые зубы, было то, что в Советском Союзе ощущалась нехватка качественных материалов в стоматологии. В то время не было широкого выбора нужных материалов, таких как металлокерамика.

"Для лечения использовали коронки из обычного белого металла, который выглядел не так хорошо. Поэтому те, кто имел деньги, предпочитали золото. Тем более, что среди населения ходили слухи, будто золотые зубы очень хорошо влияют на организм, буквально оздоравливают его", - говорится в видео.

Кроме этого золотые зубы были вкладом в будущее, ведь в то время деньги обесценивались и сбережения сгорали в условиях экономической нестабильности. Поэтому люди вкладывались в золото, даже если оно было в виде зубов. В случае затруднительной ситуации коронку можно было снять и продать.

Читайте также:

Что такое TheДокументалист? ТһеДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред