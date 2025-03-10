Советский страх многих: почему в СССР боялись носить джинсы

Многие грезили в советские времена американскими джинсами, однако власти распускали слухи об их опасности.

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Популярность джинсов в СССР пытались снизить, запугивая людей / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

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Как в СССР пытались снизить популярность зарубежных товаров

Почему джинсы в советские времена считались опасными

В СССР красивая и стильная одежда была в большом дефиците. Фабрики штамповали однообразные футболки, рубашки и брюки, поэтому многие пытались достать из-за границы что-то интереснее.

Например, американскими джинсами грезили сотни тысяч жителей Советского Союза. Однако, как узнал Главред, власть не могла допустить такой популярности зарубежного товара, тем более из США, поэтому начала распускать ложные слухи, которые пугали людей.

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На канале TheДокументалист рассказали, что циркулировали байки о зараженных сифилисом американских джинсах. Также во времена СССР верили, что джинсы вызывают бесплодие у женщин.

Желание дискредитировать популярный товар из США было настолько сильным у советской власти, что та даже распустила слухи о так называемом "джинсовом дерматите" и якобы зашитой в джинсы микроигле со смертельным ядом.

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Что такое TheДокументалист? ТһеДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

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