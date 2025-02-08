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Женская хитрость: зачем в СССР на ночь клали колготки в морозильную камеру

Марина Фурман
8 февраля 2025, 03:31
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Тотальный дефицит в СССР хорошо помогал людям развивать воображение.
колготки, морозильник
Женские лайфхаки в СССР / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем в СССР женщины хранили колготки в морозилке
  • Насколько действенным был этот лайфхак среди советских красавиц

В СССР периодически делали довольно странные вещи, которые сейчас трудно понять. Например, в советский период придумали странную хитрость - клали колготки в морозилку. Главред исследовал, почему модницы в СССР прибегали к этому способу.

Портал Телеграф пишет, что в СССР женские колготки были не только на вес золота, но и дефицитным товаром. Еще в 20 веке люди представить не могли, что в будущем элемент одежды можно будет свободно приобрести в магазине.

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Из-за ограниченного доступа к товару женщины нашли способ, который помогал продлить срок службы колготок - они хранили их в морозильной камере.

Считалось, если поместить колготки в холодное место, то они якобы станут крепче и реже рвутся.

Вскоре лайфхак усовершенствовали. Женщины начали предварительно мочить колготки водой и только потом убирали в морозильную камеру.

У такого метода было и народно-научное объяснение. Якобы вода растягивает нити нейлона, во время замораживания новый размер фиксируется, а после того, как колготки оттают, длина сформировавшейся нити остается неизменной.

При этом современные специалисты считают, что этот лайфхак, на который так полагались советские женщины, не имел никакого смысла. Замораживание не защищало колготки от "стрелок" и дыр, а только давало их обладательницам обманчивое ощущение безопасности.

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Что такое DEN на колготках?

Плотность и эластичность нити в колготках измеряется в денье (den): чем больше значение den, тем плотнее материал. Число денье означает вес в граммах нити длиной 9 км (40 den означает, что 9 км нити колготок весят 40 г), пишет Википедия.

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