Родители могли не знать: почему в СССР детям меняли дату рождения

Во времена СССР подобная практика была достаточно распространенной.

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Секрет из СССР раскрыт / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему некоторые люди имеют "два" дня рождения

С какой целью в СССР детям меняли дату рождения

Люди, которые родились в Советском Союзе, могут иметь две даты рождения: одна настоящая, а другая - по паспорту. Главред выяснил, зачем в СССР меняли даты рождения детей в документах.

Портал Телеграф пишет, что медицинский персонал роддомов мог изменить дату рождения младенца, записав ее на несколько дней раньше или позже реальной.

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Прежде всего к подобным манипуляциям с документами прибегали из-за того, что в советское время существовали четкие планы по рождаемости.

Если же в роддоме не придерживались соответствующих показателей, тогда персонал рисковал получить серьезные штрафы. На фоне этого работники медицинских учреждений прибегали к манипуляциям с датами рождения, чтобы получить необходимые показатели в отчетности.

Иногда дату рождения меняли в документах из-за того, что медицинские работники хотели переложить ответственность за роды на другую бригаду врачей. Например, если ребенок рождался в конце рабочего дня, его спокойно записывали на другую смену. Таким образом дата рождения ребенка смещалась на один день.

Никому не секрет, что в сельской местности детей могли рожать дома. Чтобы зарегистрировать ребенка, родителям приходилось ехать в город - конечно, не в тот же день. Так и возникала разница.

Иногда родители могли самостоятельно попросить изменить дату рождения ребенка, чтобы скрыть реальный день родов из-за личных обстоятельств. Такие махинации с документами помогали доказать, что от свадьбы до рождения прошло не менее девяти месяцев. Или же таким образом роженица хотела подтвердить свое пребывание в конкретном месте в определенный день.

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