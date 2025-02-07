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Родители могли не знать: почему в СССР детям меняли дату рождения

Марина Фурман
7 февраля 2025, 09:17
66
Во времена СССР подобная практика была достаточно распространенной.
беременность, новорожденный ребенок
Секрет из СССР раскрыт / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему некоторые люди имеют "два" дня рождения
  • С какой целью в СССР детям меняли дату рождения

Люди, которые родились в Советском Союзе, могут иметь две даты рождения: одна настоящая, а другая - по паспорту. Главред выяснил, зачем в СССР меняли даты рождения детей в документах.

Портал Телеграф пишет, что медицинский персонал роддомов мог изменить дату рождения младенца, записав ее на несколько дней раньше или позже реальной.

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Прежде всего к подобным манипуляциям с документами прибегали из-за того, что в советское время существовали четкие планы по рождаемости.

Если же в роддоме не придерживались соответствующих показателей, тогда персонал рисковал получить серьезные штрафы. На фоне этого работники медицинских учреждений прибегали к манипуляциям с датами рождения, чтобы получить необходимые показатели в отчетности.

Иногда дату рождения меняли в документах из-за того, что медицинские работники хотели переложить ответственность за роды на другую бригаду врачей. Например, если ребенок рождался в конце рабочего дня, его спокойно записывали на другую смену. Таким образом дата рождения ребенка смещалась на один день.

Никому не секрет, что в сельской местности детей могли рожать дома. Чтобы зарегистрировать ребенка, родителям приходилось ехать в город - конечно, не в тот же день. Так и возникала разница.

Иногда родители могли самостоятельно попросить изменить дату рождения ребенка, чтобы скрыть реальный день родов из-за личных обстоятельств. Такие махинации с документами помогали доказать, что от свадьбы до рождения прошло не менее девяти месяцев. Или же таким образом роженица хотела подтвердить свое пребывание в конкретном месте в определенный день.

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Распад СССР

Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.

Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.

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