Предназначались только для одной жидкости: зачем в СССР делали треугольные бутылки

Вы узнаете:
- Зачем в СССР делали треугольные стеклянные бутылки
- Какую жидкость наливали в треугольную тару
Во времена Советского Союза изготавливали вещи, которые в 21 веке кажутся довольно странными и непонятными. Например, в СССР производили треугольные бутылки. Главред выяснил, для какой жидкости тара была предназначена.
В 1950 годах треугольные бутылки можно было увидеть на полках практически в каждом продуктовом магазине, передает Телеграф.
Обычно в треугольные бутылки разливали уксусную эссенцию, другие тары для этой жидкости не использовали.
Дело в том, что уксусная кислота - одна из самых слабых кислот, но в концентрированном виде она может оставить ожоги или даже привести к отравлению и летальному исходу. Поскольку жидкость была опасной, ее разливали в бутылки, которые было легко узнать как визуально, так и на ощупь.
Кроме своей необычной формы, треугольные бутылки имели особые полоски на углах. Это были мерные деления, которые хозяйки использовали для разведения уксусной эссенции до обычного столового уксуса.
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Распад СССР
Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.
Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.
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