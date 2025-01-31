Предназначались только для одной жидкости: зачем в СССР делали треугольные бутылки

Кроме нестандартной формы, на треугольных бутылках также были специальные метки.

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Что разливали в треугольные бутылки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Зачем в СССР делали треугольные стеклянные бутылки

Какую жидкость наливали в треугольную тару

Во времена Советского Союза изготавливали вещи, которые в 21 веке кажутся довольно странными и непонятными. Например, в СССР производили треугольные бутылки. Главред выяснил, для какой жидкости тара была предназначена.

В 1950 годах треугольные бутылки можно было увидеть на полках практически в каждом продуктовом магазине, передает Телеграф.

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Обычно в треугольные бутылки разливали уксусную эссенцию, другие тары для этой жидкости не использовали.

Дело в том, что уксусная кислота - одна из самых слабых кислот, но в концентрированном виде она может оставить ожоги или даже привести к отравлению и летальному исходу. Поскольку жидкость была опасной, ее разливали в бутылки, которые было легко узнать как визуально, так и на ощупь.

Кроме своей необычной формы, треугольные бутылки имели особые полоски на углах. Это были мерные деления, которые хозяйки использовали для разведения уксусной эссенции до обычного столового уксуса.

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