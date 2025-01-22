Не только для красоты: почему в СССР дома оклеивали мелкой плиткой

У такого архитектурного подхода есть свой практический смысл.

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Для чего использовали плитку на стенах дома / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем в СССР дома оклеивали плиткой

В каком году появился этот "дизайнерский" подход

Решения по отделке домов в советское время далеко не были дизайнерскими. Стоит только вспомнить балконы без окон, окрашенные стены и лестницы в подъездах, согласитесь выглядело не совсем удачно. Однако такие подходы были довольно практичными. Главред выяснил зачем в СССР панельные дома снаружи оклеивали мелкими квадратиками.

Любые методы, которые использовались в массовом строительстве при СССР, объяснялись либо безопасностью, либо экономией. Плитка на стенах домов - не исключение.

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Разноцветные квадратики на стенах появились еще в 1971 году. Их начали применять для того, чтобы, например, вода не проникала внутрь домов и не образовывалась плесень, передает "Телеграф".

Кроме того, керамическая плитка летом отражает часть тепла, что позволяет сохранять прохладу внутри квартир. В то же время она не выгорает под солнечными лучами и не требует особого ухода.

К тому же в СССР установить плитку было значительно дешевле и быстрее, чем утеплить и покрасить фасад.

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