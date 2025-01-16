Газеткой вплоть до 1968 года: почему в СССР не было туалетной бумаги

Как и многие другие товары в СССР, туалетная бумага быстро стала дефицитной.

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Что известно о дефиците туалетной бумаги в СССР / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

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Почему в СССР не было туалетной бумаги

Как выживали в Советском Союзе без столь важного предмета гигиены

Трудно представить, но в Советском Союзе туалетной бумаги не существовало вплоть до 1968 года. Причины этого парадокса кроются в приоритетах советской власти: вместо заботы о быте граждан главную роль играли амбиции "великой державы", пишет Главред со ссылкой на журналистов ТСН.

Как ни странно, туалетную бумагу начали изготавливать после 1968 года, используя импортные машины из Англии. Однако даже тогда советские граждане не сразу поняли, зачем нужен этот предмет гигиены.

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До появления туалетной бумаги люди массово использовали нарезанные газеты. Ходят слухи, что во времена Сталина могли даже написать донос, если кто-то использовал в туалете портреты вождей из газет.

Как и многие другие товары в СССР, туалетная бумага быстро стала дефицитной. В 80-х годах за ней выстраивались очереди, а рулоны бумаги дарили на Новый год как ценный подарок.

Рекламная кампания, которая сопровождала появление туалетной бумаги, постепенно изменила отношение граждан. Спрос рос быстрее производства, что и привело к массовой нехватке этого предмета гигиены.

Также ранее объяснялось, почему в СССР на стены вешали ковры.

Больше новостей о странных обычаях в СССР:

История туалетной бумаги в мире Первые упоминания об использовании туалетной бумаги содержатся в китайских текстах XIV века, пишет Википедия. В Западной Европе люди в течение долгого времени пользовались кусками ткани ("туалетная бумага" для богатых) или руками, листьями, травой, сеном, водой, снегом, кожурой фруктов и т.д. ("туалетная бумага" для бедных). В Древнем Риме часто пользовались губкой на палочке, которую в промежутках между применением клали в ведро с соленой водой. В книге Франсуа Рабле великан Гаргантюа подтирался молодым пушистым гусенком. С появлением бумаги широко распространилось использование старых газет и подобных источников (например, страниц старого телефонного справочника). Некоторые издатели предвидели подобное использование. Так, американский Old Farmer's Almanac имел дырочку в углу страниц, что позволяло подвешивать его в туалете. Газеты как туалетная бумага широко применялись в Советском Союзе в связи с дефицитом бумаги в рулонах. Пользователь куска газеты обычно читал его содержание перед использованием. Промышленное производство бумаги исключительно для использования в качестве туалетной было начато в США в 1857 году Иосифом Гайетти (англ. Joseph Gayetty). Имя Гайетти было напечатано на каждом листке.

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