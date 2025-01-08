Не только престиж или элемент дизайна: почему в СССР на стены вешали ковры

Вкратце:
- Почему в советских квартирах ковры вешали на стены
- Откуда пошла такая традиция и что она отражала
Кто в детстве не рисовал удивительные узоры пальцем по ковру, висящему на стене? Однако не все догадываются, почему в старых квартирах так любили именно этот элемент декора.
Традиция вешать ковры на стены зародилась на Востоке, а в Советский Союз ее, вероятно, привезли из Турции. Эта идея быстро адаптировалась к местным реалиям, приобретя большую популярность среди советских людей, объясняет Главред со ссылкой на ТСН.
Зачем советские люди вешали ковры на стены?
Ковер на стене выполнял сразу несколько функций: он подчеркивал статус хозяев, добавлял уюта дому, а также имел и практическое значение.
- Экономия обоев. Обоив советские времена были дефицитом и стоили немало, поэтому ковер позволял сэкономить этот ценный материал. Его вешали на стены, которые не нужно было клеить обоями, что помогало скрыть повреждения или дыры.
- Символ престижа. Ковры с узорами считались показателем достатка семьи. Их покупали за высокие цены, брали в кредит и даже передавали по наследству. Часто ковер занимал самое видное место в жилище, подчеркивая социальный статус хозяев.
- Создание уюта. В советских квартирах с простыми голыми стенами ковер становился центральным элементом декора, добавляя дому тепла и домашнего комфорта. Его узоры и текстура создавали атмосферу уюта.
- Практическое использование. Ковер на стене возле кровати защищал от сквозняков и холодных стен, что было актуально в малоуютных советских квартирах. Кроме того, он частично решал проблему плохой шумоизоляции, помогая приглушить звуки от соседей.
Чего только не придумывали советские люди ради экономии. Также ранее рассказывалось, почему в СССР стелили исключительно паркет.
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Что такое ТСН?
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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