Советская экономия: почему в СССР делали стены из стеклоблоков

Если сейчас стеклоблоки используют для дизайна в доме, то в период СССР они имели совсем другое назначение.

https://glavred.info/life/sovetskaya-ekonomiya-pochemu-v-sssr-delali-steny-iz-stekloblokov-10623959.html Ссылка скопирована

Какую функцию выполняли стеклоблоки во времена СССР / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему стены из стеклоблоков были популярны в СССР

Для чего на самом деле стеклоблоки использовали в советские времена

Стены из стеклоблоков могут навеять воспоминания из Советского Союза многим людям, ведь тогда эти архитектурные элементы были очень популярны. И хотя сейчас они используются в дизайнерских целях, раньше все было не совсем так.

Главред узнал, что по традициям жизни в СССР, люди искали во всем возможность сэкономить. И стеклоблоки этому не исключение. Ведь, как пишет OBOZ.ua, эти конструкции обеспечивали эффективное энергосбережение.

видео дня

Это было именно то, в чем нуждался рядовой житель СССР - экономить на электроэнергии, сохранять тепло и использовать материал, который бы выдерживал значительные перепады температур.

При этом в Советском Союзе даже "радовали" разнообразием, ведь стены из стеклоблоков изготавливали с гладкой и рифленой поверхностью, а также в трех цветах: желтом, зеленом и синем.

Читайте также:

Распад СССР Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств. Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред