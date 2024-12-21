Советская экономия: почему в СССР делали стены из стеклоблоков

Вы узнаете:
- Почему стены из стеклоблоков были популярны в СССР
- Для чего на самом деле стеклоблоки использовали в советские времена
Стены из стеклоблоков могут навеять воспоминания из Советского Союза многим людям, ведь тогда эти архитектурные элементы были очень популярны. И хотя сейчас они используются в дизайнерских целях, раньше все было не совсем так.
Главред узнал, что по традициям жизни в СССР, люди искали во всем возможность сэкономить. И стеклоблоки этому не исключение. Ведь, как пишет OBOZ.ua, эти конструкции обеспечивали эффективное энергосбережение.
Это было именно то, в чем нуждался рядовой житель СССР - экономить на электроэнергии, сохранять тепло и использовать материал, который бы выдерживал значительные перепады температур.
При этом в Советском Союзе даже "радовали" разнообразием, ведь стены из стеклоблоков изготавливали с гладкой и рифленой поверхностью, а также в трех цветах: желтом, зеленом и синем.
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Распад СССР
Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.
Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.
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