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В погоне за США: как в СССР изготавливали первые искусственные елки

Анна Косик
1 декабря 2024, 02:27
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Догнать и перегнать Америку было ключевой задачей для советской власти. Не обошла эта установка и создание искусственных елок.
Искусственная елка из СССР
Искусственные елки в СССР начали массово производить в конце 50-х годов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Когда в СССР начали изготавливать искусственные елки
  • Из чего в Советском Союзе делали искусственные елки
  • Как быстро искусственные елки приобрели популярность в советские времена

Елка с давних времен стала атрибутом зимних праздников и со временем в разных странах начали производить альтернативу живому дереву - искусственную елку. Традиционно, власти СССР старались не отставать от западных трендов на изготовление елок.

Поэтому, как исследовал Главред, в 1950-х годах, когда уровень жизни в СССР начал расти вместе со спросом на праздничные атрибуты, химическая промышленность Советского Союза начала работать над производством искусственных елок.

видео дня

Как пишет OBOZ.UA, мотивировало советских инженеров придумать аналог производства искусственной елки то, что в США уже активно этим занимались.

Поэтому к 1959 году Институт игрушки начал разрабатывать новые материалы, в частности этрол, полиэтилен и капрон, которые позволили изготавливать новогодние елки. Таким образом уже в этом же году Ахтинский химический комбинат впервые представил искусственные елки.

Если говорить о внешнем виде изделия, то самая высокая елка была высотой в 1,7 метра, а меньшая достигала 90 сантиметров. Искусственные деревья украшали куклами в национальных костюмах.

Такие елки фактически сразу приобрели популярность, хотя советские люди и критиковали их за отсутствие запаха настоящих деревьев. Несмотря на это, их со временем начали массово скупать и украшать игрушками и электрическими гирляндами.

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Распад СССР

Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.

Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.

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СССР новогодняя елка
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