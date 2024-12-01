В погоне за США: как в СССР изготавливали первые искусственные елки

Догнать и перегнать Америку было ключевой задачей для советской власти. Не обошла эта установка и создание искусственных елок.

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Искусственные елки в СССР начали массово производить в конце 50-х годов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Когда в СССР начали изготавливать искусственные елки

Из чего в Советском Союзе делали искусственные елки

Как быстро искусственные елки приобрели популярность в советские времена

Елка с давних времен стала атрибутом зимних праздников и со временем в разных странах начали производить альтернативу живому дереву - искусственную елку. Традиционно, власти СССР старались не отставать от западных трендов на изготовление елок.

Поэтому, как исследовал Главред, в 1950-х годах, когда уровень жизни в СССР начал расти вместе со спросом на праздничные атрибуты, химическая промышленность Советского Союза начала работать над производством искусственных елок.

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Как пишет OBOZ.UA, мотивировало советских инженеров придумать аналог производства искусственной елки то, что в США уже активно этим занимались.

Поэтому к 1959 году Институт игрушки начал разрабатывать новые материалы, в частности этрол, полиэтилен и капрон, которые позволили изготавливать новогодние елки. Таким образом уже в этом же году Ахтинский химический комбинат впервые представил искусственные елки.

Если говорить о внешнем виде изделия, то самая высокая елка была высотой в 1,7 метра, а меньшая достигала 90 сантиметров. Искусственные деревья украшали куклами в национальных костюмах.

Такие елки фактически сразу приобрели популярность, хотя советские люди и критиковали их за отсутствие запаха настоящих деревьев. Несмотря на это, их со временем начали массово скупать и украшать игрушками и электрическими гирляндами.

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