Елка уже не в моде: какими растениями можно заменить традиционное новогоднее дерево

Устали от привычной елки и хотите в этом году попробовать что-то другое?

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Какие комнатные растения можно украсить вместо елки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Какими комнатными растениями можно заменить елку

Как красиво украсить каучуковое дерево

Если традиционная елка, оливье и мандарины за все годы одинаковых празднований Нового года несколько осточертели, всегда можно подобрать интересную альтернативу. Например, чтобы встретить 2025 год отличной идеей будет поставить на место новогоднего дерева комнатные растения, которые легко украсить, как и традиционную елку.

Обновленные варианты не только создадут праздничную атмосферу, но и придадут вашему дому уникальный вид. Эксперты idealhome.co.uk выделили ТОП-5 самых интересных вариантов, передает Главред.

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Каучуковое дерево

Каучуковое дерево благодаря своей прямостоячей форме и густой листве может стать отличной заменой елке. Его темно-зеленые, бордовые или пестрые листья легко вписываются в любой рождественский декор. Для украшения подойдут легкие элементы. Например, гирлянды или небольшие шарики, чтобы не утяжелять листья.

Фикус лировидный

Фикус лировидный отличается древовидной структурой и широкими листьями. Хотя уход за этим растением требует немного усилий, его большие размеры делают его идеальным для размещения подарков у основания. Украшение лентами и гирляндами поможет подчеркнуть глянцевые листья, создавая современный праздничный вид.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений - инфографика / Главред

Фикус Бенджамина

Этот вид фикуса благодаря своим тонким, изогнутым ветвям напоминает миниатюрное дерево. Его пышная крона позволяет разместить большое количество украшений, например, легкие шарики или ленты. Или же можно попробовать сделать индивидуальный декор, своими руками.

Арека пальма

Арека пальма может сыграть новыми красками и добавить тропический акцент к зимнему декору. Это растение имеет пышные, раскидистые листья, которые лучше всего украшать легкими элементами, чтобы не повредить их структуру.

Декоративная лента вокруг горшка и гирлянды, переплетенные между листьями, создадут гармоничный образ.

Драцена

Драцена - идеальный выбор для небольших помещений. Ее узкая и аккуратная форма с листьями, напоминающими звезду, придает праздничный вид. Для украшений лучше выбрать легкие гирлянды или небольшие бумажные элементы, чтобы сохранить ее естественный вид.

"Все эти комнатные растения могут расти в горшке: каучуковое дерево, фикус лировидный, фикус Бенджамина, арека пальма и драцена - это отличные альтернативы для рождественской елки, которые можно украсить. Также можно попробовать сансевиерию или стрелицию, если вам нужна подобная прямостоячая структура", - подытожили эксперты.

Напомним, что эксперты также делились лафхаком, как сделать модное украшение-сосульку на елку. Это не только сэкономит деньги, но и станет увлекательным занятием.

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