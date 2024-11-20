Стоят тысячи гривен: какие самые дорогие елочные игрушки из СССР можно продать

Вы узнаете:
- Какие советские игрушки на елку можно продать
- Сколько стоит самое дорогое новогоднее украшение со времен СССР
- Как определить стоимость елочной игрушки из Советского Союза
Зимние праздники уже на носу и подготовка к ним у многих уже начинается. Одним из главных атрибутов новогодних празднований является елка. В то время как мы скупаем новые игрушки и украшения на елку, у наших бабушек и дедушек все еще часто хранятся старые, которые, как выяснилось, можно дорого продать.
Главред узнавал, сколько стоят стеклянные новогодние игрушки СССР и другие украшения из Советского Союза, за которыми сейчас "охотятся" коллекционеры и готовы отдавать за них немалые деньги.
Некоторые елочные украшения из прошлого сейчас готовы покупать за тысячи гривен из-за того, что они уникальны своей разноцветностью, формой, а также изготовлены из прочного стекла и окрашены качественными красками, что позволяет игрушкам сохраняться в отличном состоянии в течение десятилетий.
Если вы хотите испытать судьбу и попробовать продать новогодние украшения из СССР, но не знаете, как узнать стоимость елочной игрушки, то нужно обратиться к специалистам.
Однако, обратив внимание на несколько факторов, вы можете примерно рассчитать, сколько стоит елочная игрушка СССР. Для начала узнайте, какого она года выпуска - чем старше, тем реже и соответственно дороже.
Немаловажным является и состояние игрушки. Если она хорошо сохранилась и отличить ее от новой можно лишь по характерному узору из советских времен, у вас есть высокие шансы продать украшение дорого.
Какие игрушки ценятся коллекционерами
По данным Знай.UA, на украинских платформах по купле-продаже и специальных сайтах для коллекционеров можно найти объявления о продаже таких самых дорогих елочных украшений из СССР:
- Ребенок на качелях Артель (1930-х годов) - от 50 000 грн
- Фигурки из набора Чиполлино - от 3 500 грн за каждую
- 15 республик СССР - от 20 000 грн
- Доктор Айболит (набор из 5 игрушек) - 5 000 грн
- Баба Бабариха (1950-ых годов) - от 5 000 грн
- Конёк-Горбунок (из стекла, покрытый глазурью) - 2 500 грн
В то же время даже более простые советские игрушки на елку из года в год продают за неплохие суммы. Например, на OLX на набор шариков и фигурок из 1950-1970-х выставляют цену в тысячу гривен, а в другом объявлении за одну фигурку просят 800 гривен.
Читайте также:
- Почему тройной одеколон называется тройным и зачем его пили в СССР
- Английским и не пахло: почему в СССР учили немецкий
- Еще и снимки в альбоме хранили: зачем в СССР фотографировали похороны
Почему на новогодние праздники ставят елку?
Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред