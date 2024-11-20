Стоят тысячи гривен: какие самые дорогие елочные игрушки из СССР можно продать

Многие даже не догадываются, какие елочные игрушки СССР ценятся сейчас и сколько на них можно заработать.

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Самые дорогие елочные игрушки СССР, которые можно продать / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие советские игрушки на елку можно продать

Сколько стоит самое дорогое новогоднее украшение со времен СССР

Как определить стоимость елочной игрушки из Советского Союза

Зимние праздники уже на носу и подготовка к ним у многих уже начинается. Одним из главных атрибутов новогодних празднований является елка. В то время как мы скупаем новые игрушки и украшения на елку, у наших бабушек и дедушек все еще часто хранятся старые, которые, как выяснилось, можно дорого продать.

Главред узнавал, сколько стоят стеклянные новогодние игрушки СССР и другие украшения из Советского Союза, за которыми сейчас "охотятся" коллекционеры и готовы отдавать за них немалые деньги.

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Некоторые елочные украшения из прошлого сейчас готовы покупать за тысячи гривен из-за того, что они уникальны своей разноцветностью, формой, а также изготовлены из прочного стекла и окрашены качественными красками, что позволяет игрушкам сохраняться в отличном состоянии в течение десятилетий.

Если вы хотите испытать судьбу и попробовать продать новогодние украшения из СССР, но не знаете, как узнать стоимость елочной игрушки, то нужно обратиться к специалистам.

Однако, обратив внимание на несколько факторов, вы можете примерно рассчитать, сколько стоит елочная игрушка СССР. Для начала узнайте, какого она года выпуска - чем старше, тем реже и соответственно дороже.

Немаловажным является и состояние игрушки. Если она хорошо сохранилась и отличить ее от новой можно лишь по характерному узору из советских времен, у вас есть высокие шансы продать украшение дорого.

Какие игрушки ценятся коллекционерами

По данным Знай.UA, на украинских платформах по купле-продаже и специальных сайтах для коллекционеров можно найти объявления о продаже таких самых дорогих елочных украшений из СССР:

Ребенок на качелях Артель (1930-х годов) - от 50 000 грн

Фигурки из набора Чиполлино - от 3 500 грн за каждую

15 республик СССР - от 20 000 грн

Доктор Айболит (набор из 5 игрушек) - 5 000 грн

Баба Бабариха (1950-ых годов) - от 5 000 грн

Конёк-Горбунок (из стекла, покрытый глазурью) - 2 500 грн

В то же время даже более простые советские игрушки на елку из года в год продают за неплохие суммы. Например, на OLX на набор шариков и фигурок из 1950-1970-х выставляют цену в тысячу гривен, а в другом объявлении за одну фигурку просят 800 гривен.

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Почему на новогодние праздники ставят елку? Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

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