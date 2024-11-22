Несладкая жизнь в СССР: самые странные "вкусности" для детей времен советской власти

Ни для кого не секрет, что несмотря на яркую пропаганду на самом деле жизнь в Советском Союзе сладкой назвать было сложно, даже в буквальном смысле.

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Для чего дети в СССР залезали в муравейники / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие странные вкусности выбирали дети в СССР

Почему дети во времена СССР ели зеленые фрукты

Для чего в Советском Союзе лакомились муравьиной кислотой

Жизнь в СССР не была роскошной, особенно для детей, ведь большую часть времени в магазинах "царил" постоянный дефицит даже на товары первой необходимости. Поэтому говорить о сладостях было бесполезно.

OBOZ.UA перечислил самые странные "вкусности" советских времен, которые дети выбирали, как альтернативу изысканным десертам. Они приносили тогда детям немало радости, хотя вкусными современники эти экзотические "десерты" вряд ли бы назвали, пишет Главред.

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Лакомством номер один во времена СССР были незрелые яблоки, абрикосы или вишни. Кислый вкус плодов, которые еще не успели созреть, казался детям особенным, поэтому они часто шли на риск и искали такие фрукты в соседских садах.

Еще одним странным заменителем сладостей в Советском Союзе для детей стал гудрон. Его обычно использовали для покрытия дорог, но почему-то дети считали гудрон подходящим для жевания. Вероятно, дети видели в нем сходство с запрещенной в СССР жевательной резинкой.

Ягоды рябины в советские времена были не только развлечением для детей, но и гастрономическим экспериментом. Дети срывали эти маленькие красные плоды прямо с веток. Была ли это еда или способ просто попробовать что-то новое - трудно сказать. Но рябина точно занимала свое место среди доступных "десертов" советской детворы.

Отдельного внимания заслуживает муравьиная кислота. Дети находили муравейники и вставляли в них облизанные палочки. В ответ на такие действия муравьи обрабатывали каждую палочку кислотой, после чего детям нравилось пробовать их на вкус.

А вот смола с фруктовых деревьев, особенно с вишневых, была одним из самых любимых лакомств детей. Ее снимали с коры и жевали, как конфету. Смола имела сладковато-терпкий вкус, который запоминался на всю жизнь.

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