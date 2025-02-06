Картошка вместо учебы: зачем в СССР школьников заставляли работать в поле

Такое явление, как "поездки на картошку", стало частью системы воспитания молодежи.

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Зачем в СССР школьников и студентов возили "на картошку" / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Зачем студентов и школьников заставляли работать на полях

Какие "бонусы" получали подростки и дети

В СССР принудительный труд школьников и студентов на сельскохозяйственных работах объясняли не только необходимостью сбора урожая, но и идеологической сплоченностью. Такое явление, как "поездки на картошку", стало частью системы воспитания молодежи, хотя во многом оно вызывало недовольство.

Причины массового привлечения молодежи к сельхозработам

Многие помнят, что каждую осень учебные заведения получали разнарядки, в которых предписывалось отправить определенное количество учащихся в колхозы и совхозы, пишет Telegraf. Это касалось не только школьников, но и студентов вузов, а также сотрудников научных и образовательных учреждений.

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Основные причины таких практик:

Дефицит рабочих рук . Несмотря на хорошие урожаи, в колхозах и совхозах катастрофически не хватало людей для их сбора.

. Несмотря на хорошие урожаи, в колхозах и совхозах катастрофически не хватало людей для их сбора. Идеологическое воспитание . Власти пытались приобщить к физическому труду представителей умственного труда, доказывая, что все граждане СССР равны.

. Власти пытались приобщить к физическому труду представителей умственного труда, доказывая, что все граждане СССР равны. Рекордные показатели. Для отчетности перед государством требовалось собрать максимальный урожай, и привлечение молодежи помогало добиться запланированных результатов.

Как проходили "картофельные" экспедиции

В начале осени школьников и студентов организованно вывозили в сельскую местность, где они жили в бараках или палатках, работая на полях с раннего утра до позднего вечера.

Несмотря на усилия учащихся, качество сбора оставляло желать лучшего. Неопытные рабочие могли повредить урожай, оставить часть корнеплодов в земле или не соблюдать правила хранения. Из-за этого значительная часть урожая портилась, а иногда доходило до потери 80% собранных овощей.

Последствия и отношение к практике

Работа в полях негативно сказывалась на здоровье школьников и студентов. Многие простужались, получали легочные заболевания из-за холодных ночей в бараках. Кроме того, учебный процесс прерывался, что влияло на качество образования.

Зарплату за такой труд не платили, но в качестве компенсации разрешали забрать домой небольшую часть урожая. Этот факт вызывал недовольство среди молодежи и интеллигенции. Со временем практика принудительного труда стала ассоциироваться с бесполезностью и абсурдностью, породив множество анекдотов и критических высказываний.

В 1987 году советская пресса признала, что из-за неэффективного подхода к сбору урожая большая его часть была потеряна. Это стало одним из символов кризиса советской экономики, которая зависела от принудительного труда молодежи, но не могла обеспечить его эффективность.

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