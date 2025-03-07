Воры даже не догадывались: в каких странных местах прятали деньги в СССР

В СССР каждый уголок дома мог стать потенциальным хранилищем.

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В каких неожиданных местах прятали деньги в СССР / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где прятали деньги в СССР

Как женщины прятали свои сбережения во времена Советского Союза

Несмотря на то, что в советское время большинство людей жило не очень богато по современным меркам, они все равно имели сбережения. В то время доверие к банковским учреждениям было низким, поэтому люди искали надежные способы, чтобы спрятать свои сбережения дома. Главред выяснил, в каких необычных месяцах в СССР прятали деньги.

Издание OBOZ.UA передает, что в Советский Союз каждый уголок дома мог стать потенциальным хранилищем.

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В квартирах люди прятали деньги чаще всего. Они засовывали их в книги и под матрасы. Крупные купюры осторожно размещали между страницами, создавая иллюзию обычной книги.

Прятали также под ковры и в банки с консервацией. Опускали в сливные бачки унитазов. Засовывали в носки или в постельное постиранное белье в шкафу.

Иногда, если сумма была очень большая, а пользоваться ею в ближайшее время не предполагалось, то деньги просто зашивали под обивкой мебели.

Кроме того, в советское время сбережения прятали также в шторах. Купюры заворачивали в бумагу и прикрепляли булавками к нижней или боковой части штор. Этот метод был популярен в основном летом, когда шторы использовались реже.

А еще ковер был едва ли не лучшим тайником для денег в СССР. Купюры равномерно распределяли по полу, а сверху застилали ковром. Этот способ был простым и эффективным.

Некоторые тайники были даже опасными. Люди могли сделать в стене отверстие, как под розетку, и устанавливали фальшивую розетку-сейф. Или же прятали в старые трубы в ванной комнате.

Кстати, женщины в СССР, чтобы избежать потери накопленных тяжелым трудом средств, могли прикреплять деньги булавками к одежде.

Тайников для сбережений в советское время было множество, однако не все были безопасными.

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