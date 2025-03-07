Воры даже не догадывались: в каких странных местах прятали деньги в СССР

Вы узнаете:
- Где прятали деньги в СССР
- Как женщины прятали свои сбережения во времена Советского Союза
Несмотря на то, что в советское время большинство людей жило не очень богато по современным меркам, они все равно имели сбережения. В то время доверие к банковским учреждениям было низким, поэтому люди искали надежные способы, чтобы спрятать свои сбережения дома. Главред выяснил, в каких необычных месяцах в СССР прятали деньги.
Издание OBOZ.UA передает, что в Советский Союз каждый уголок дома мог стать потенциальным хранилищем.
В квартирах люди прятали деньги чаще всего. Они засовывали их в книги и под матрасы. Крупные купюры осторожно размещали между страницами, создавая иллюзию обычной книги.
Прятали также под ковры и в банки с консервацией. Опускали в сливные бачки унитазов. Засовывали в носки или в постельное постиранное белье в шкафу.
Иногда, если сумма была очень большая, а пользоваться ею в ближайшее время не предполагалось, то деньги просто зашивали под обивкой мебели.
Кроме того, в советское время сбережения прятали также в шторах. Купюры заворачивали в бумагу и прикрепляли булавками к нижней или боковой части штор. Этот метод был популярен в основном летом, когда шторы использовались реже.
А еще ковер был едва ли не лучшим тайником для денег в СССР. Купюры равномерно распределяли по полу, а сверху застилали ковром. Этот способ был простым и эффективным.
Некоторые тайники были даже опасными. Люди могли сделать в стене отверстие, как под розетку, и устанавливали фальшивую розетку-сейф. Или же прятали в старые трубы в ванной комнате.
Кстати, женщины в СССР, чтобы избежать потери накопленных тяжелым трудом средств, могли прикреплять деньги булавками к одежде.
Тайников для сбережений в советское время было множество, однако не все были безопасными.
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Распад СССР
Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.
Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.
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