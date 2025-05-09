"Объектов - миллион": Жданов назвал возможные цели удара "Орешника" по Киеву

Враг может нанести удар "Орешником" по любой точке столицы Украины.

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Эксперт сказал, какие цели в столице Россия может атаковать "Орешником" / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы Жданова:

Россияне могут атаковать "Орешником" центры принятия решений, военные объекты или жилые кварталы

В Кремле считают, что террор против населения - самое эффективное средство для достижения целей

Россияне в очередной раз вернулись к своей привычной тактике запугивания. В частности, представители страны-агрессора РФ предупреждают об ударе по территории Украины межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, какие объекты могут стать мишенью для российской атаки.

По словам эксперта, враг может атаковать столицу ракетой, в частности по центрам принятия решений: зданию правительства, зданию Верховной Рады, Офису президента, то есть по системе управления государством.

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Дополнительно целями могут стать промышленные и военные объекты, например, Генеральный штаб и другие. Он подчеркивает, что объектов, которые РФ может атаковать - миллион.

"Но, судя по тенденции, которую мы наблюдаем, Россия сейчас приоритетными целями удара считает жилые районы и гражданскую инфраструктуру. Видимо, в Кремле считают, что террор против местного населения будет самым эффективным средством для достижения их целей, а именно принуждения нас к миру на условиях Москвы", - рассказал Жданов.

Таким образом, военный эксперт подчеркивает, что, прежде всего, противник будет бить по жилым кварталам. И доказательство тому - три поврежденные и выгоревшие многоэтажки в Киеве 7 мая.

Что известно о РС 26-Рубеж (Орешник) / Инфографика: Главред

Угроза удара "Орешником" по Киеву - последние новости

Как писал Главред, российские пропагандистские ресурсы сообщали о том, что диктатор Владимир Путин якобы поручил Минобороны РФ определить цели в Киеве для удара ракетой "Орешник" в ответ на атаки ВСУ в "День победы".

Позже бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука отметил, что Россия вполне может ударить по Киеву "Орешником" и Украина может быть вынуждена воздержаться от ударов по Москве.

В то же время генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун предостерегает, что Путин может осуществить удары по Киеву и с помощью другого вооружения. По его словам, под удар может попасть, например, обычное промышленное предприятие на окраине города, которое в российской пропаганде будет представлено как уничтожение важного военного объекта.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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