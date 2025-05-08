'Воздушная тревога, выстрелы вокруг': раскрыт сценарий удара по Москве 9 мая

Украина имеет соответствующие ресурсы, чтобы испортить проведение празднований 9 мая в Москве, отметил Жданов.

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Есть ли у Украины средства для удара по Москве 9 мая / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Жданов:

Украина имеет средства для удара по Москве

Российские системы ПВО могут не выдержать нагрузки и вызвать дополнительные разрушения в столице РФ

Украина имеет соответствующие средства поражения, которые могут достать до Москвы и пробить противовоздушную оборону столицы РФ во время празднования 9 мая. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По словам Жданова, даже если предположить, что Минобороны РФ преувеличило и на самом деле 7 мая в Россию летели не 447, а 223 дрона - этого уже достаточно, чтобы прорвать систему ПВО. Если такое количество беспилотников атакует Москву с разных направлений, противовоздушная оборона не выдержит нагрузки.

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"Например, "Панцирь С-1". У его ракеты есть разгонный блок, который в процессе отваливается, как ступень обычной ракеты. Но за счет того, что у этой ступени, у этого куска трубы с порохом, на хвостовой части есть стабилизаторы, она выравнивается в полете, а когда падает на землю, превращается в своеобразное стальное копье. Вспомните недавние фотографии из Подмосковья - там этот разгонный блок, такое "копье" воткнулось в ограждение балкона", - указывает военный эксперт.

К тому же, он отметил, что из-за конструктивных особенностей некоторых российских систем ПВО, в частности "Панциря С-1", могут возникнуть дополнительные угрозы, ведь во время перехвата целей части ракет отламываются и падают на землю.

"Даже этого нам будет достаточно, ведь представьте: иностранные гости прилетают в Россию, аэропорт закрыт, их отправляют на Пулково, потом везут машинами по Москве, воздушная тревога, все перекрыто, в небе что-то летает, вокруг что-то стреляет. Какой парад! Все в бункеры, прятаться в метро, и там проводить парад", - резюмировал он.

Что известно о ЗРК "Панцирь-С1" / Инфографика: Главред

Парад 9 мая в Москве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, накануне 9 мая, когда Россию должны посетить иностранные лидеры, может показаться, что это должно добавить уверенности кремлевскому главе Владимиру Путину. Однако, по словам политического философа, преподавателя Карлова университета в Праге и руководителя Института свободной России Александра Морозова, на его действия в 2025 году влияют три значительно более весомых фактора.

Прошедшую недавномассированную атаку беспилотников по территории РФ авиационный эксперт и сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко расценивает как "разведку боем", проверку уязвимых мест в российской противовоздушной обороне.

Тем временем 5 мая в Москве и Подмосковье жители столкнулись с перебоями мобильной связи и интернета. В СМИ предполагают, что это связано с репетицией военного парада.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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