В России начинают блокировать связь перед парадом 9 мая: чего боится Москва

В Москве еще за несколько дней до парада 9 мая отключают связь и интернет.

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Россияне страдают из-за боязни Кремля перед возможными атаками 9 мая / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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В РФ возникли проблемы с интернетом и связью

Мобильные операторы не озвучивают причину проблем с серверами

5 мая в Москве и Подмосковье у местных жителей появились проблемы с мобильной связью и интернетом. В СМИ предполагают, что это напрямую связано с репетицией парада к 5 мая.

Сбои фиксировались в работе всех основных операторов связи и даже мессенджеров Telegram и WhatsApp. Интересно, что это совпало с началом репетиции воздушной части будущего парада 9 мая.

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"Возможны ограничения доступа к Интернету в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", - говорилось в сообщениях, которые впоследствии получили россияне.

В пресс-службе одного из популярных мобильных операторов в РФ подтвердили, что сервисы оказались временно недоступными по "независимым от оператора причинам".

Скорее всего, в Кремле боятся атак во время парада, поэтому принимают все возможные меры, чтобы 9 мая таки провести свое "победобесие".

Подготовка к параду 9 мая - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты вместе со своим кремлевским диктатором не на шутку напуганы возможными ударами Украины по Москве 9 мая. Не секрет, что Красная площадь является легитимной целью, ведь там будет собрана военная техника и немало оккупантов. Однако ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий считает, что украинские силы вряд ли будут наносить удары по параду на Красной площади.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин объявил о трехдневном "перемирии" до 9 мая. Майское прекращение огня похоже на манипуляцию кремлевского лидера, который хочет, чтобы парад в Москве прошел спокойно. Однако у объявленного "перемирия" может быть другая мотивация.

Однако впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет принимать предложение России о многодневном перемирии, чтобы та могла безопасно провести Парад победы в Москве.

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Что такое парад на Красной площади? Парад на Красной площади - построение личного состава и торжественный марш войск (сил) страны-агрессора РФ, с вооружением и военной техникой или без них, на Красной площади в Москве, в честь каких-либо событий и знаменательных дат, сообщает "Википедия".

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