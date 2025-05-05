Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

Существует один фактор, который сдержит Украину от ударов по Москве 9 мая.

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Украина имеет все технические возможности для того, чтобы нанести удары по Москве / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

Украина, вероятно, не будет наносить удары по Москве 9 мая

В то же время парад на Красной площади остается законной целью ВСУ

Российские оккупанты вместе со своим кремлевским диктатором не на шутку напуганы возможными ударами Украины по Москве 9 мая. Не секрет, что Красная площадь является легитимной целью, ведь там будет собрана военная техника и немало оккупантов. Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV оценил шансы на удары по параду в Москве.

По его словам, 9 мая украинские силы вряд ли будут наносить удары по параду на Красной площади.

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"И не потому, что так классно работает российская ПВО. Как раз российская ПВО чем дальше, тем больше демонстрирует свое бессилие и беспомощность. Такое впечатление, что в Москве это окончательно поняли. Мы уже обсуждали эту их неудачную попытку переиграть нас дипломатически. То есть защитить Москву с неба путем объявления трехдневного перемирия. Очень хорошо, что мы смогли их переиграть, вместо этого предложить 30-дневное перемирие. А оказалось, что на 30 дней они уже не готовы", - сказал ветеран.

Дикий отметил, что Силы обороны Украины имеют все технические возможности для того, чтобы нанести удары по Москве 9 мая.

Кроме того, все цели на военном параде, который состоится 9 мая в Москве, являются абсолютно законными для украинских ударов.

Экс-командир роты батальона Айдар напомнил, что глава Китая Си Цзиньпин официально подтвердил свой государственный визит в страну-агрессора РФ. Он собирается принять участие в военном параде в Москве 9 мая.

"Боюсь, что в этом случае один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать вся ПВО РФ. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду", - подчеркнул Дикий.

Парад в Москве 9 мая - последние новости

Как писал Главред, перед военным парадом на 9 мая в Москву стянули 280 средств противовоздушной обороны. По словам военного журналиста Андрея Цаплиенко, дополнительные системы ПВО перебрасывали даже из регионов, в частности - Казани и Грозного.

Недавно секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что у Украины есть возможность атаковать ударными дронами парад, который должен состояться в Москве 9 мая.

Между тем эксперт по международным вопросам, председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк сообщил, что Украина воздержится от удара по Красной площади в Москве 9 мая из-за присутствия на параде лидера Китая Си Цзиньпина, ведь такая атака могла бы навредить отношениям между Киевом и Пекином.

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Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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