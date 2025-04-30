Почему Украина не будет бить по Москве во время парада 9 мая: назван интересный нюанс

Украина не будет атаковать Москву 9 мая, ведь такой шаг мог бы означать акт агрессии в отношении лидера КНР, который там будет присутствовать, считает аналитик.

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Стало известно, почему Украина не будет бить по Москве во время парада 9 мая / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Романюк:

Украина не будет бить по Москве 9 мая из-за присутствия там лидера Китая

Киев не должен принимать путинское перемирие

Украина воздержится от удара по Красной площади в Москве 9 мая из-за присутствия на параде лидера Китая Си Цзиньпина, ведь такая атака могла бы навредить отношениям между Киевом и Пекином. Такую позицию высказал эксперт по международным вопросам, председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире телеканала Эспрессо.

В то же время он отметил, что Киев не должен принимать предложенное Владимиром Путиным "перемирие" на 9 мая, ведь речь идет о создании удобных условий для кремлевских празднований ценой национальных интересов Украины.

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"Путин хочет себя выставить великим миротворцем и что он предлагает чуть ли не каждую неделю инициативы с перемирием, а Украина вот плохая. Он очень хочет спокойно пустить на Красную площадь и провести парадом палачей и убийц", - пояснил Романюк.

Эксперт подчеркнул, что Украина не заинтересована в ухудшении отношений с Китаем, ведь это противоречит ее интересам.

"Однозначно, что Украина не будет обстреливать Красную площадь в Москве 9 мая. Поскольку там будет присутствовать глава Китая Си Цзиньпин и Украина никогда не пойдет на обострение международных отношений с Пекином", - подчеркнул он.

По словам Романюка, Украине не выгодно, чтобы Китай воспринял ее действия как враждебные и получил основания открыто стать на сторону России. И без того Пекин уже поставляет Москве оружие, а на некоторых направлениях зафиксировано присутствие китайских военных. Поэтому Украина не будет прибегать к шагам, которые международное право могло бы трактовать как акт агрессии.

Парад в Москве 9 мая - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России растет беспокойство относительно проведения парада 9 мая в Москве, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, российская армия активизировала удары беспилотниками по Украине не только ночью, но и днем, что свидетельствует о повышенной тревожности оккупантов.

В Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областях РФ праздничные парады отменили. Как пояснил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан, причиной является не только страх перед ударами ВСУ, но и временная оперативная пауза российских войск.

Анонсированное Владимиром Путиным "перемирие" на 9 мая является попыткой замаскировать уязвимость Кремля псевдомирной инициативой, считает руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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Кто такой Юрий Романюк? Юрий Романюк - председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО". В качестве эксперта комментирует на Интернет-ресурсах, радио и телевидении вопросы евроатлантической интеграции Украины, дипломатии и войны России против Украины.

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