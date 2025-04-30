Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Почему Украина не будет бить по Москве во время парада 9 мая: назван интересный нюанс

Юрий Берендий
30 апреля 2025, 11:58
1838
Украина не будет атаковать Москву 9 мая, ведь такой шаг мог бы означать акт агрессии в отношении лидера КНР, который там будет присутствовать, считает аналитик.
Почему Украина не будет бить по Москве во время парада 9 мая: назван интересный нюанс
Стало известно, почему Украина не будет бить по Москве во время парада 9 мая / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Романюк:

  • Украина не будет бить по Москве 9 мая из-за присутствия там лидера Китая
  • Киев не должен принимать путинское перемирие

Украина воздержится от удара по Красной площади в Москве 9 мая из-за присутствия на параде лидера Китая Си Цзиньпина, ведь такая атака могла бы навредить отношениям между Киевом и Пекином. Такую позицию высказал эксперт по международным вопросам, председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире телеканала Эспрессо.

В то же время он отметил, что Киев не должен принимать предложенное Владимиром Путиным "перемирие" на 9 мая, ведь речь идет о создании удобных условий для кремлевских празднований ценой национальных интересов Украины.

видео дня

"Путин хочет себя выставить великим миротворцем и что он предлагает чуть ли не каждую неделю инициативы с перемирием, а Украина вот плохая. Он очень хочет спокойно пустить на Красную площадь и провести парадом палачей и убийц", - пояснил Романюк.

Эксперт подчеркнул, что Украина не заинтересована в ухудшении отношений с Китаем, ведь это противоречит ее интересам.

"Однозначно, что Украина не будет обстреливать Красную площадь в Москве 9 мая. Поскольку там будет присутствовать глава Китая Си Цзиньпин и Украина никогда не пойдет на обострение международных отношений с Пекином", - подчеркнул он.

По словам Романюка, Украине не выгодно, чтобы Китай воспринял ее действия как враждебные и получил основания открыто стать на сторону России. И без того Пекин уже поставляет Москве оружие, а на некоторых направлениях зафиксировано присутствие китайских военных. Поэтому Украина не будет прибегать к шагам, которые международное право могло бы трактовать как акт агрессии.

Парад в Москве 9 мая - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России растет беспокойство относительно проведения парада 9 мая в Москве, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, российская армия активизировала удары беспилотниками по Украине не только ночью, но и днем, что свидетельствует о повышенной тревожности оккупантов.

В Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областях РФ праздничные парады отменили. Как пояснил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан, причиной является не только страх перед ударами ВСУ, но и временная оперативная пауза российских войск.

Анонсированное Владимиром Путиным "перемирие" на 9 мая является попыткой замаскировать уязвимость Кремля псевдомирной инициативой, считает руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Другие новости:

Кто такой Юрий Романюк?

Юрий Романюк - председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО".

В качестве эксперта комментирует на Интернет-ресурсах, радио и телевидении вопросы евроатлантической интеграции Украины, дипломатии и войны России против Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине 9 мая
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Стало известно, что клянчит Путин в обмен на 3-дневный режим тишины

Стало известно, что клянчит Путин в обмен на 3-дневный режим тишины

13:47Политика
Взрывы и "прилеты" в городах-миллионниках: РФ била по Украине десятками БПЛА

Взрывы и "прилеты" в городах-миллионниках: РФ била по Украине десятками БПЛА

13:12Украина
Добровольное возвращение из СОЧ: в Раде объявили о новых сроках

Добровольное возвращение из СОЧ: в Раде объявили о новых сроках

13:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В ближайшие дня страну атакует новая буря: когда её мощность достигнет пика

В ближайшие дня страну атакует новая буря: когда её мощность достигнет пика

"Рекордное" начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

"Рекордное" начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

Сын Королевой избавился от сходства с Игорем Николаевым и покинул РФ с женой

Сын Королевой избавился от сходства с Игорем Николаевым и покинул РФ с женой

"Парад под вопросом": в РФ закатили истерику после громкого заявления Зеленского

"Парад под вопросом": в РФ закатили истерику после громкого заявления Зеленского

Мир "в обмен" на территории: Зеленский объявил об условии Украины

Мир "в обмен" на территории: Зеленский объявил об условии Украины

Последние новости

13:57

Угрожающее направление: в ГПСУ сказали, что происходит на границе с Беларусью

13:57

Самые лучшие мамы по зодиаку: ТОП-4 знака, просто созданные для воспитания детей

13:47

Стало известно, что клянчит Путин в обмен на 3-дневный режим тишины

13:30

Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы: табу и народные предостережения

13:26

Снова будет доступен всем: в Украине обвалилась цена на базовый овощ

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 маяПутин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая
13:25

"Исчезают со стола быстрее, чем готовятся": рецепт бомбического завтракаВидео

13:12

Взрывы и "прилеты" в городах-миллионниках: РФ била по Украине десятками БПЛА

13:11

Добровольное возвращение из СОЧ: в Раде объявили о новых сроках

13:11

Анастасия Цимбалару рассказала про "химию" с коллегой: "Было классно вместе"

Реклама
13:00

Как улучшить качество сна с помощью обычного мыла - простой, но действенный методВидео

12:47

Ощутимый удар по кошелькам: в Украине рекордно подорожал популярный фрукт

12:34

"Ударил сына по лицу": Шаманская рассказала, как Ханумак обращался с их сыном

12:31

Покраснеют на 10 дней раньше: как шпилькой ускорить созревание помидоров

12:19

РФ мало оккупированных территорий Украины: в ISW назвали реальные амбиции Кремля

12:18

Украинцы могут претендовать на денежную помощь из Чехии: кто получит выплату

12:16

НАПК и столичный суд поймали на покрывании детектива-миллионера НАБУ Романюка и его брата со взятками – медиа

12:16

Европе нужно найти четверть миллиона солдат, ввод миротворцев под вопросом – СМИ

11:58

Почему Украина не будет бить по Москве во время парада 9 мая: назван интересный нюанс

11:51

"Где слова бессильны": Настя Каменских сделала громкое публичное признание

11:42

В Муроме дрон ударил в завод, производящий боеприпасы для армии РФ

Реклама
11:18

Почему печет в лампе для гель-лака: эксперт раскрыла опасность для ногтей

11:15

ВСУ мощным ударом на востоке уничтожили штурмовиков РФ: названо направление

11:11

Пятилетний ребенок ранен, школы и больницы под ударом: РФ атаковала города Украины

10:48

"Большая игра в шахматы": Кузан сказал, где армия РФ нанесет новый удар

10:46

Китайский гороскоп на завтра 1 мая: Собакам - обида, Петухам - разочарование

10:29

Бросают в бой резервы: россияне пытаются прорваться в еще одну область Украины

10:15

Трамп идет на уступки Путину и умоляет его "не унижать" – The Atlantic

10:12

Названа причина развода Денисенко и Фединчика: "Другой мужчина"

10:06

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

09:52

Сколько солдат КНДР уничтожено в войне против Украины - новые данные разведки

09:49

Как размножить орхидею в домашних условиях: три способа, которые работают

09:33

РФ атаковала дронами Днепропетровщину: бушевали пожары, погиб мужчинаФото

09:18

"Парад под вопросом": в РФ закатили истерику после громкого заявления Зеленского

09:10

Какие даты в мае 2025 самые удачные: нумерологический гороскоп на весь месяц

09:08

Кристина Орбакайте попала в "черный список" Латвии - причина и что это означает

08:53

Почему кот не хочет есть без своего хозяина: очень милое объяснение ветеринара

08:43

Россияне оккупировали Сухую Балку на Донбассе - Deep State

08:17

ВСУ контратаковали и продвинулись на Донбассе: в ISW назвали направление

08:10

Чем РФ обстреливает Украину и что запускает из Крымамнение

08:01

Сын Королевой избавился от сходства с Игорем Николаевым и покинул РФ с женой

Реклама
07:30

Разрушения, пожары и десятки пострадавших: что известно о ночной атаке на ХарьковФотоВидео

06:52

Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине: что сказал

06:30

Гороскоп на завтра 1 мая: Весам - успех, Девам - желанный отдых

06:10

После Рима: маленькие поводы для оптимизмамнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти собаку

05:27

Кофе на самом деле не бобы и не орех: неожиданная правда о происхождении напитка

05:19

В ближайшие дня страну атакует новая буря: когда её мощность достигнет пика

05:05

Можно ли на кладбище сажать цветы из домашнего цветника: священник объяснилВидео

04:50

Винтажный ребус для сверхразумов: найдите хитрую кошку в мастерской за 5 сек

04:32

Раскрыт секрет советских телевизоров: почему было 12 каналов, а работали только 2

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Пасха 2025
Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в Украине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять