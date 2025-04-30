ВСУ мощным ударом на востоке уничтожили штурмовиков РФ: названо направление

ВСУ отразили вражеский штурм на востоке, уничтожив личный состав РФ, потерь позиций не допущено.

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ВСУ отражают атаки РФ / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 71 ОЕБр

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На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника

На Покровском направлении враг безуспешно атаковал укрепления ВСУ

Подразделения армии страны-агрессора РФ пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на нескольких направлениях фронта, однако потерпели неудачу.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram оперативно-стратегической группировки войск Хортица.

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Отмечается, что на Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Волчанска и в сторону Каменки. На Купянском направлении вражеская армия безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Колодязного, Петропавловки и Новой Кругляковки.

Вместе с тем на Лиманском направлении российская армия атаковала возле населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Редкодуб, Липовое, Мирное, Зеленая Долина и Новое. Украинские защитники все вражеские атаки отразили, не допустив ухудшения положения.

На Северском направлении Силы обороны отразили штурм оккупационных войск в районе Верхнекаменского и ответным огнем уничтожили три мотоцикла вместе с вражескими штурмовиками.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы, Часова Яра и Дилиевки. В направлении Старой Николаевки противник шел на штурм и задействовал мотоцикла. После нанесения огневого поражения одну штурмовую группу вместе с мототехникой уничтожено, остальные штурмовики отступили.

/ Инфографика: Главред

"На Покровском направлении враг атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Луча, Новоукраинки, Новоторецкого, Алексеевки, Новосергиевки, Новоалександровки, Троицкого и Андреевки. В районе Лисовки и Новогродовки защитники отразили вражеский штурм, уничтожив багги с личным составом. Все штурмовые действия наши защитники отразили, потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатыря, Одрадного и Веселого. Украинские защитники продолжают сдерживать натиск агрессора, ликвидируя превосходящие силы врага.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и продвинулись на Донбассе. Силы обороны Украины продолжают действовать вдоль границ Курской и Белгородской областей.

Напомним, ранее Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины. Заявления Владимира Путина о "разгроме" украинской группировки войск являются пропагандистской уловкой.

Как сообщал Главред, украинские военные 19 апреля нанесли точный удар по вражескому объекту РФ. Объект использовалась российскими военными для запуска БпЛА.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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