Взвод из КНДР "покрошили" в ближнем бою: спецназ ВСУ устроил засаду на Курщине

Важно:
- ССО провели спецоперацию против регулярных войск Северной Кореи
- После успешного выполнения задачи группа рейнджеров ВСУ отошла
В Курской области воины 6-го полка Рейнджер Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи.
В результате было уничтожено 25 северокорейцев, воевавших на стороне РФ, сообщается в Telegram-канале ССО.
"Восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах. Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек - втрое больше их - и сохранили инициативу до его завершения", - рассказали украинские военные.
Отмечается, что несмотря на численное превосходство противника и вражеский артиллерийский огонь, военные ССО "не оставили целому взводу КНДР шансов". После успешного выполнения задачи группа рейнджеров отошла.
"Эти события произошли в прошлом месяце, однако из-за оперативной безопасности мы только сейчас можем рассказать об этом", - добавили в ССО.
Смотрите видео - операция против войск КНДР:
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Ранее в ВСУ рассказали о потерях РФ в Курской области. Находясь в обороне, украинские защитники наносят врагу очень большие потери, говорит Олег Ширяев.
Как сообщал Главред, ранее СМИ узнали о потерях ВСУ под Курском. Для Украины такие потери танков нетипичные.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели. Глава государства объяснил, чего удалось достичь.
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Что такое Силы специальных операций ВСУ
ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.
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