"Плохая новость для Украины": СМИ узнали о потерях ВСУ под Курском

Вы узнаете:
- Сколько танков потеряли РФ и Украина во время Курской операции
- Общие потери танков за время вторжения РФ
Во время Курской операции потери техники Сил обороны Украины были почти такими же, как и потери российской армии.
Военный обозреватель Дэвид Акс в статье на Forbes отмечает, что с начала полномасштабного вторжения OSINT-аналитики Oryx подтвердили по фото и видео уничтожение не менее 3200 российских танков.
За то же время Украина потеряла около 950 танков - соотношение потерь по этому виду техники составляет 3,4 к 1 в пользу Украины.
Во время Курской операции россияне потеряли 66 танков, а украинцы - 55. Таким образом, соотношение составило всего лишь 1,2 к 1 в пользу Украины.
"Это плохая новость для Украины... Россияне сделали все, что могли, выбив или захватив больше танков, чем украинцы могли себе позволить потерять", - пишет эксперт.
Ссылаясь на недавний отчет украинской аналитической группы Frontelligence Insight, обозреватель отмечает, что Украина не может позволить себе потери 1 к 1 в войне с Россией, которая имеет втрое больше населения и значительно больше всех видов ресурсов. Чтобы российская армия деградировала быстрее украинской, потери должны быть по крайней мере 3 к 1 в пользу Украины.
Также обозреватель отметил, что Россия вынуждена полагаться на советские запасы старых танков 1960-х и даже 1950-х годов, а также на незначительные объемы нового производства, поскольку потеряла за период вторжения почти все танки. Зато Украина постепенно омолаживает свой танковый парк за счет поставок от западных партнеров.
Ситуация в Курской области - что известно
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп издал заявление о том, что тысячи украинских военных якобы находятся в полном российском окружении. После таких слухов в Генштабе ВСУ объяснили, что на самом деле происходит в Курской области.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели. Глава государства объяснил, чего удалось достичь.
Эксперт Михаил Шейтельман ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области. Так он прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией.
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