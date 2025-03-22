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"Плохая новость для Украины": СМИ узнали о потерях ВСУ под Курском

Сергей Кущ
22 марта 2025, 00:35
2036
Для Украины такие потери танков нетипичные.
ВСУ в Курской области
ВСУ в Курской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, DeepState

Вы узнаете:

  • Сколько танков потеряли РФ и Украина во время Курской операции
  • Общие потери танков за время вторжения РФ

Во время Курской операции потери техники Сил обороны Украины были почти такими же, как и потери российской армии.

Военный обозреватель Дэвид Акс в статье на Forbes отмечает, что с начала полномасштабного вторжения OSINT-аналитики Oryx подтвердили по фото и видео уничтожение не менее 3200 российских танков.

видео дня

За то же время Украина потеряла около 950 танков - соотношение потерь по этому виду техники составляет 3,4 к 1 в пользу Украины.

Во время Курской операции россияне потеряли 66 танков, а украинцы - 55. Таким образом, соотношение составило всего лишь 1,2 к 1 в пользу Украины.

"Это плохая новость для Украины... Россияне сделали все, что могли, выбив или захватив больше танков, чем украинцы могли себе позволить потерять", - пишет эксперт.

Ссылаясь на недавний отчет украинской аналитической группы Frontelligence Insight, обозреватель отмечает, что Украина не может позволить себе потери 1 к 1 в войне с Россией, которая имеет втрое больше населения и значительно больше всех видов ресурсов. Чтобы российская армия деградировала быстрее украинской, потери должны быть по крайней мере 3 к 1 в пользу Украины.

Также обозреватель отметил, что Россия вынуждена полагаться на советские запасы старых танков 1960-х и даже 1950-х годов, а также на незначительные объемы нового производства, поскольку потеряла за период вторжения почти все танки. Зато Украина постепенно омолаживает свой танковый парк за счет поставок от западных партнеров.

Ситуация в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп издал заявление о том, что тысячи украинских военных якобы находятся в полном российском окружении. После таких слухов в Генштабе ВСУ объяснили, что на самом деле происходит в Курской области.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели. Глава государства объяснил, чего удалось достичь.

Эксперт Михаил Шейтельман ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области. Так он прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией.

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