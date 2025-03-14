Курская операция достигла своей цели - Зеленский

Главное из заявления Зеленского:
- Курская операция достигла своей цели
- Курская операция оттянула силы РФ от Покровска
Операция ВСУ в Курской области достигла своей главной цели. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, пишет РБК-Украина.
Президент отметил, что Курская операция помогла оттянуть российские войска с Покровского, Харьковского и Сумского направлений. Украинские бойцы смогли ослабить давление на критически важных участках фронта.
Зеленский добавил, что Курская операция стабилизировала ситуацию на Покровском и Харьковском направлениях. К тому же теперь оккупантам "очень непросто" найти возможность снова угрожать Покровску.
"Наши ребята абсолютно героические, они взяли на себя прочный удар. Первым давление спало на Харьковском направлении - россияне оттянули на Курщину максимальное количество войск. Потом они начали забирать силы с Востока, но не оставляли главной цели - Покровска Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила", - отметил Зеленский.
Ситуация на Курщине - что известно
Как сообщал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ нашли способ замедлить продвижение россиян в Курской области. Украинские удары HIMARS наносят врагу болезненные потери.
Также сообщалось, что ВСУ могут выйти из Курщины в рамках соглашения. Россия и Украина могут провести обмен, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.
Михаил Шейтельман, эксперт по вопросам политики и военных действий, также прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией. В частности, он ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области.
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