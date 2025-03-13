США могут быть причастны к выходу ВСУ из Курской области - Романюк

Путин выставлял требование - пока Украина не освободит Курскую область, он даже не сядет за стол переговоров.

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Выход ВСУ из Курской области / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

Уход ВСУ из Курской области может быть организован США

Украина вынуждена была пойти на такой шаг, чтобы разблокировать поставки оружия

После этого Путин может согласиться на план США

Выход ВСУ из Курской области РФ происходит из-за давления США. Об этом заявил председатель всеукраинской общественной организации Украина в НАТО и член Атлантического совета Юрий Романюк в эфире Киев24.

"Организованный уход ВСУ из Курской области, скорее всего, является предметом договоренности в треугольнике Киев-Вашингтон-Москва. И во время переговоров в Джидде это все уже осуществлялось. Они постоянно вели переговоры между ЦРУ и Службой внешней разведки России во время 8-часовых переговоров. Они согласовывали: если Украина соглашается на 30-дневный мир, или ты согласишься или нет, иначе Украина может не выводить войска", - отметил он. видео дня

Эксперт напомнил, что Путин выставлял требование - пока Украина не освободит Курскую область, он даже не сядет за стол переговоров.

"И поэтому Трамп давил на Украину. Украина вынуждена была, чтобы разблокировать поставки оружия и разведданных, согласиться на вывод своих войск из Курщины как наименьшее зло, которое США нам навязывало под диктовку Кремля. И поэтому сейчас Путин не может хлопнуть дверью после того, как Украина реально осуществляет отход из Курской области", - считает Романюк.

По его словам, Путин не может сейчас "отфутболить Трампа грубо и цинично", поэтому согласится на план США.

"Путин не хочет потерять Трампа в самом начале его каденции, потому что впереди еще долгих 4 года и никто не знает, как будет. А Трамп может ввести эмбарго на российскую нефть, если Путин откажется, ввести свои 35 тысяч американских войск в Венгрию, разместить их в трех Балтийских странах и в Польше. Я думаю, у Путина нет сейчас вариантов обострять отношения с Трампом. Ему придется соглашаться на этот вариант", - подытожил он.

Ситуация в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские военнослужащие продолжают выполнение задач в рамках Курской операции. Ежедневно на этом участке фронта происходят десятки боевых столкновений.

В статье Forbes говорится, что армия страны-агрессора России вернула значительную территорию Курской области, в результате чего украинским военным пришлось отступать. Однако эта ситуация не указывает на слабость ВСУ, ведь на других участках фронта враг терпит неудачи.

Кроме того, в свежем отчете Института изучения войны сообщается, что армия РФ захватила Суджу в Курской области и ведет боевые действия с ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что оккупанты попытаются создать буферную зону вблизи российско-украинской границы.

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Кто такой Юрий Романюк? Юрий Романюк - председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО". В качестве эксперта комментирует на интернет-ресурсах, радио и телевидении вопросы евроатлантической интеграции Украины, дипломатии и войны России против Украины.

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