США могут быть причастны к выходу ВСУ из Курской области - Романюк

Ключевые тезисы:
- Уход ВСУ из Курской области может быть организован США
- Украина вынуждена была пойти на такой шаг, чтобы разблокировать поставки оружия
- После этого Путин может согласиться на план США
Выход ВСУ из Курской области РФ происходит из-за давления США. Об этом заявил председатель всеукраинской общественной организации Украина в НАТО и член Атлантического совета Юрий Романюк в эфире Киев24.
"Организованный уход ВСУ из Курской области, скорее всего, является предметом договоренности в треугольнике Киев-Вашингтон-Москва. И во время переговоров в Джидде это все уже осуществлялось. Они постоянно вели переговоры между ЦРУ и Службой внешней разведки России во время 8-часовых переговоров. Они согласовывали: если Украина соглашается на 30-дневный мир, или ты согласишься или нет, иначе Украина может не выводить войска", - отметил он.видео дня
Эксперт напомнил, что Путин выставлял требование - пока Украина не освободит Курскую область, он даже не сядет за стол переговоров.
"И поэтому Трамп давил на Украину. Украина вынуждена была, чтобы разблокировать поставки оружия и разведданных, согласиться на вывод своих войск из Курщины как наименьшее зло, которое США нам навязывало под диктовку Кремля. И поэтому сейчас Путин не может хлопнуть дверью после того, как Украина реально осуществляет отход из Курской области", - считает Романюк.
По его словам, Путин не может сейчас "отфутболить Трампа грубо и цинично", поэтому согласится на план США.
"Путин не хочет потерять Трампа в самом начале его каденции, потому что впереди еще долгих 4 года и никто не знает, как будет. А Трамп может ввести эмбарго на российскую нефть, если Путин откажется, ввести свои 35 тысяч американских войск в Венгрию, разместить их в трех Балтийских странах и в Польше. Я думаю, у Путина нет сейчас вариантов обострять отношения с Трампом. Ему придется соглашаться на этот вариант", - подытожил он.
Ситуация в Курской области - что известно
Как сообщал Главред, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские военнослужащие продолжают выполнение задач в рамках Курской операции. Ежедневно на этом участке фронта происходят десятки боевых столкновений.
В статье Forbes говорится, что армия страны-агрессора России вернула значительную территорию Курской области, в результате чего украинским военным пришлось отступать. Однако эта ситуация не указывает на слабость ВСУ, ведь на других участках фронта враг терпит неудачи.
Кроме того, в свежем отчете Института изучения войны сообщается, что армия РФ захватила Суджу в Курской области и ведет боевые действия с ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что оккупанты попытаются создать буферную зону вблизи российско-украинской границы.
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Кто такой Юрий Романюк?
Юрий Романюк - председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО".
В качестве эксперта комментирует на интернет-ресурсах, радио и телевидении вопросы евроатлантической интеграции Украины, дипломатии и войны России против Украины.
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