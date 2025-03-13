Армия РФ захватила Суджу: в ISW сказали, как Путин это использует на переговорах с США

Хозяин Кремля не просто так надел военную форму и приехал на Курщину, считают аналитики.

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Путин 12 марта приехал в Курскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот,

Главные тезисы:

Оккупанты попытаются создать буферную зону вблизи границы с Украиной

Путин пытается изобразить себя эффективным военачальником накануне встреч делегаций США и РФ

Армия РФ захватила Суджу в Курской области и ведет боевые действия с ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что оккупанты попытаются создать буферную зону вблизи российско-украинской границы. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW пишут, что обнародованные 12 марта геолокационные кадры указывают на то, что армия РФ недавно захватила Суджу и продвинулась к северо-западу от города.

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Российские военные блогеры приписывают захват города подразделениям 11-й воздушно-десантной бригады, 22-го мотострелкового полка (72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) и 2-й бригады спецназа (Главного управления военной разведки Генштаба ВС РФ). По словам блогеров, российские войска проводят "зачистки" в населенном пункте.

Курская область - карта / understandingwar.org

12 марта российский диктатор Владимир Путин посетил военный командный пункт в Курской области и заслушал доклад начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Это произошло впервые после взятия под контроль Украиной части Курской области в августе 2024 года.

В ходе посещения, Путин признал, что войска РФ еще не полностью вытеснили украинские силы из Курской области, и заявил, что они должны захватить всю Курскую область "в кратчайшие сроки".

"Этот визит демонстрирует желание Путина использовать захват Россией Суджи для демонстрации военного успеха и силы на фоне предложения Украины и США о временном прекращении огня", - говорится в отчете.

В ISW обратили внимание на особый факт - во время визита в штаб, Путин был одет в военную форму, в то время как во время своих визитов на фронт в апреле 2023 года, он носил костюм. По мнению аналитиков, Путин, вероятно, пытается позиционировать себя как заинтересованный военный лидер и включить себя в число российских военно-политических лидеров, ответственных за недавнее продвижение Вооруженных сил РФ в Курской области.

"Путин также, вероятно, пытается изобразить себя сильным и эффективным военачальником накануне встреч делегаций США и России. В частности, встречи со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом 13 марта, во время которой, вероятно, будет обсуждаться американо-украинское предложение о временном прекращении огня", - говорится в отчете ISW.

Также аналитики пишут, что связанный с ГУР Минобороны Украины источник отметил, что украинские войска начали отход из Суджи.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как писал Главред, 11 марта издание Forbes написало, что украинские военные, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 марта заявил, что в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Он отметил, что российские войска проводят штурмовые действия на Курском направлении, пытаясь прорвать оборону ВСУ, вытеснить украинские силы и перенести боевые действия на территории Сумской и Харьковской областей.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что российские оккупанты осуществляют попытки прорвать границу в Сумской области. Вражеские силы проводят десятки штурмовых действий позиций украинских военных.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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