Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Армия РФ захватила Суджу: в ISW сказали, как Путин это использует на переговорах с США

Анна Ярославская
13 марта 2025, 06:54
834
Хозяин Кремля не просто так надел военную форму и приехал на Курщину, считают аналитики.
Путин, Курская область
Путин 12 марта приехал в Курскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот,

Главные тезисы:

  • Оккупанты попытаются создать буферную зону вблизи границы с Украиной
  • Путин пытается изобразить себя эффективным военачальником накануне встреч делегаций США и РФ

Армия РФ захватила Суджу в Курской области и ведет боевые действия с ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что оккупанты попытаются создать буферную зону вблизи российско-украинской границы. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW пишут, что обнародованные 12 марта геолокационные кадры указывают на то, что армия РФ недавно захватила Суджу и продвинулась к северо-западу от города.

видео дня

Российские военные блогеры приписывают захват города подразделениям 11-й воздушно-десантной бригады, 22-го мотострелкового полка (72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) и 2-й бригады спецназа (Главного управления военной разведки Генштаба ВС РФ). По словам блогеров, российские войска проводят "зачистки" в населенном пункте.

Курская область - карта
Курская область - карта / understandingwar.org

12 марта российский диктатор Владимир Путин посетил военный командный пункт в Курской области и заслушал доклад начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Это произошло впервые после взятия под контроль Украиной части Курской области в августе 2024 года.

В ходе посещения, Путин признал, что войска РФ еще не полностью вытеснили украинские силы из Курской области, и заявил, что они должны захватить всю Курскую область "в кратчайшие сроки".

"Этот визит демонстрирует желание Путина использовать захват Россией Суджи для демонстрации военного успеха и силы на фоне предложения Украины и США о временном прекращении огня", - говорится в отчете.

В ISW обратили внимание на особый факт - во время визита в штаб, Путин был одет в военную форму, в то время как во время своих визитов на фронт в апреле 2023 года, он носил костюм. По мнению аналитиков, Путин, вероятно, пытается позиционировать себя как заинтересованный военный лидер и включить себя в число российских военно-политических лидеров, ответственных за недавнее продвижение Вооруженных сил РФ в Курской области.

"Путин также, вероятно, пытается изобразить себя сильным и эффективным военачальником накануне встреч делегаций США и России. В частности, встречи со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом 13 марта, во время которой, вероятно, будет обсуждаться американо-украинское предложение о временном прекращении огня", - говорится в отчете ISW.

Также аналитики пишут, что связанный с ГУР Минобороны Украины источник отметил, что украинские войска начали отход из Суджи.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как писал Главред, 11 марта издание Forbes написало, что украинские военные, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 марта заявил, что в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Он отметил, что российские войска проводят штурмовые действия на Курском направлении, пытаясь прорвать оборону ВСУ, вытеснить украинские силы и перенести боевые действия на территории Сумской и Харьковской областей.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что российские оккупанты осуществляют попытки прорвать границу в Сумской области. Вражеские силы проводят десятки штурмовых действий позиций украинских военных.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Владимир Путин война России и Украины Курская область
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Армия РФ захватила Суджу: в ISW сказали, как Путин это использует на переговорах с США

Армия РФ захватила Суджу: в ISW сказали, как Путин это использует на переговорах с США

06:54Фронт
Украину атаковала почти 8-балльная магнитная буря: "трусит" больше 10 дней

Украину атаковала почти 8-балльная магнитная буря: "трусит" больше 10 дней

05:45Синоптик
30-дневное прекращение огня: эксперт раскрыл, при каких условиях РФ пойдет на уступки

30-дневное прекращение огня: эксперт раскрыл, при каких условиях РФ пойдет на уступки

05:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

"Я самая счастливая": Ирина Билык призналась, что между ней и Налчаджиоглу

"Я самая счастливая": Ирина Билык призналась, что между ней и Налчаджиоглу

Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

Как часто нужно стирать постельное белье: ответ удивит многих

Как часто нужно стирать постельное белье: ответ удивит многих

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

06:54

Армия РФ захватила Суджу: в ISW сказали, как Путин это использует на переговорах с США

06:10

Что стало проблемой для Одессы из-за удара РФмнение

05:56

Гороскоп на завтра 14 марта: Ракам - счастливые моменты, Козерогам - приятная встреча

05:45

Украину атаковала почти 8-балльная магнитная буря: "трусит" больше 10 дней

05:30

Загадка для самых умных: найдите спрятанную бутылку в комнате за 5 секунд

Переговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - ШейтельманПереговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - Шейтельман
05:00

30-дневное прекращение огня: эксперт раскрыл, при каких условиях РФ пойдет на уступки

04:31

Россия "помогла" Украине в Саудовской Аравии: как Кремль сыграл против себя

04:00

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 9 секунд найти рыбу

03:30

Стоит ли верить в сны: священник дал интересный ответВидео

Реклама
03:09

Урожай побьет все рекорды: сколько картофелин бросать в лунку при посадкеВидео

02:30

Иллюзия, которая обманывает всех: нужно найти рыбу за 9 секунд

02:05

Не будут горчить и останутся хрустящими: что посадить рядом с огурцами

02:03

Борис Барский остроумно припечатал предательницу Эвелину Бледанс

01:30

"Никто из нас не рассчитывал": Мишель Обама рассказала про сложности в браке

00:56

Мир в Украине невозможен до 2026 года: СМИ обнародовали важный документ Кремля

00:41

Через 15 дней будет новая встреча: Европа готовит Украине гарантии безопасности

00:06

Не от Варум: молчун Леонид Агутин показал секретную дочь

12 марта, среда
23:55

В Третьей штурмовой сделали громкое заявление о 30-дневном прекращении огня

23:45

Розы почернели после зимы: что делать, чтобы спасти цветы

23:34

"У Зеленского теперь есть козырь": Bild - о перемирии с РФ

Реклама
23:02

"Мамка врывается": MamaRika увеличила губы и похвасталась "новым агрегатом"

23:00

Трамп поставил Путину ультиматум с конкретным сроком: что ждет Россию

22:52

"От Молдовы": Потап хочет отправится на Евровидение и даже написал песню

22:52

США разморозили военную помощь: СМИ назвали оружие, которое снова получает Украина

22:32

Путин в военной форме появился якобы на Курщине и заговорил о "буферной зоне"Видео

22:08

Теперь без Кейт Миддлтон: принц Уильям сделал важное заявление

22:06

Обострение на Курщине и прекращение огня: главные новости Украины (дайджест)

22:05

"Моя любовь": Мурат Налчаджиоглу показал, с кем отдыхает в Турции

21:49

"Главное — сохранить жизни": Сырский сделал заявление по ситуации на Курщине

21:40

Звезда "Мастер Шеф" рассказала о ссорах с Эктором Хименеcом БравоВидео

21:32

"Чтобы убедить": у Трампа провели переговоры с РФ, спецпредставитель едет в Москву

21:11

Проблемы затянутся на год: что нельзя делать 13 марта, приметы

21:00

Когда люди смогут "разговаривать" с животными: ветеринар назвал дату

20:33

"Есть рычаги": политтехнолог рассказал, чем США могут "задавить" РФ для мираВидео

20:29

Почему утки падают на ноги: важное предупреждение для хозяевВидео

20:26

Когда именно начнется прекращение огня в Украине: в США раскрыли детали сделки

20:06

Что будет включать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

19:41

Украину будут заливать дожди с грозами и будет штормовой ветер: где будет опасно

19:24

Покупатели массово переворачивают товары в супермаркетах - при чем здесь Трамп

19:16

РФ готовит массированную атаку по Украине после угроз "Орешником": что известноВидео

Реклама
19:10

Трамповская пропаганда переплюнула советскуюмнение

19:07

Возможно ли достичь устойчивого мира в 2025 году: политтехнолог четко ответил

19:04

Можно готовить хоть каждый день: идеальное мясо за 12 минутВидео

19:02

Сезон уже не за горами: когда и как правильно обрезать абрикос

18:57

Нужно ли мыть двигатель авто: неожиданный ответ

18:55

Трамп назвал дату "великого дня" и начал угрожать Путину

18:37

Путин либо пойдет на "неудобные компромиссы", либо вызовет гнев Трампа - CNN

18:06

Меньше усилий, больше комфорта: для чего развешивать мокрую одежду на вешалки

17:59

Чтобы сад был цветущим: пять растений, которые нужно посадить в марте

17:57

Войска РФ пытаются прорвать границу в одной из областей: в ГПСУ раскрыли детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять