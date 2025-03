Армия РФ захватила Суджу: в ISW сказали, как Путин это использует на переговорах с США

Главные тезисы:

Армия РФ захватила Суджу в Курской области и ведет боевые действия с ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что оккупанты попытаются создать буферную зону вблизи российско-украинской границы. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW пишут, что обнародованные 12 марта геолокационные кадры указывают на то, что армия РФ недавно захватила Суджу и продвинулась к северо-западу от города.

Российские военные блогеры приписывают захват города подразделениям 11-й воздушно-десантной бригады, 22-го мотострелкового полка (72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) и 2-й бригады спецназа (Главного управления военной разведки Генштаба ВС РФ). По словам блогеров, российские войска проводят "зачистки" в населенном пункте.

12 марта российский диктатор Владимир Путин посетил военный командный пункт в Курской области и заслушал доклад начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Это произошло впервые после взятия под контроль Украиной части Курской области в августе 2024 года.

В ходе посещения, Путин признал, что войска РФ еще не полностью вытеснили украинские силы из Курской области, и заявил, что они должны захватить всю Курскую область "в кратчайшие сроки".

"Этот визит демонстрирует желание Путина использовать захват Россией Суджи для демонстрации военного успеха и силы на фоне предложения Украины и США о временном прекращении огня", - говорится в отчете.

В ISW обратили внимание на особый факт - во время визита в штаб, Путин был одет в военную форму, в то время как во время своих визитов на фронт в апреле 2023 года, он носил костюм. По мнению аналитиков, Путин, вероятно, пытается позиционировать себя как заинтересованный военный лидер и включить себя в число российских военно-политических лидеров, ответственных за недавнее продвижение Вооруженных сил РФ в Курской области.

"Путин также, вероятно, пытается изобразить себя сильным и эффективным военачальником накануне встреч делегаций США и России. В частности, встречи со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом 13 марта, во время которой, вероятно, будет обсуждаться американо-украинское предложение о временном прекращении огня", - говорится в отчете ISW.

Также аналитики пишут, что связанный с ГУР Минобороны Украины источник отметил, что украинские войска начали отход из Суджи.

Как писал Главред, 11 марта издание Forbes написало, что украинские военные, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 марта заявил, что в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Он отметил, что российские войска проводят штурмовые действия на Курском направлении, пытаясь прорвать оборону ВСУ, вытеснить украинские силы и перенести боевые действия на территории Сумской и Харьковской областей.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что российские оккупанты осуществляют попытки прорвать границу в Сумской области. Вражеские силы проводят десятки штурмовых действий позиций украинских военных.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.