ВСУ выбили оккупантов и продвинулись на Запорожье: детали идеальной операции

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ВСУ выбили россиян в Запорожской области
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Украинские военные освободили территорию без потерь
Вооруженные силы Украины успешно выбили российские войска с укрепленных позиций в Запорожской области. В то же время украинские защитники продвинулись вперед в этом районе. Об этом сообщил 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ.
По информации полка, первый штурмовой батальон осуществил успешную операцию. Военные выбили врага с позиций, которые долгое время не удавалось отвоевать другим подразделениям.
"Такой успех стал возможным исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков", - говорится в сообщении.
Благодаря слаженным действиям украинских военных, удалось не только освободить часть территории, но и избежать потерь среди личного состава.
Ситуация на фронте - новости Украины
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины отбили масштабный штурм россиян на Северском направлении 25 июля. В бою, длившемся с 12:50 до 15:00, 54-я механизированная и 81-я аэромобильная бригады уничтожили 80 оккупантов и ранили 37.
Также ВСУ оттеснили врага с севера Каменского и района Плавней, образовав "серую зону" на Запорожском направлении. Однако Россия захватила Белую Гору и Зеленый Гай.
Кроме этого, украинские защитники ликвидировали важного российского командира, полковника Лебедева. Он руководил штурмовыми операциями 83 мотострелкового полка на Харьковщине.
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Об источнике: 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ
210-й отдельный штурмовой полк ВСУ - подразделение в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В марте 2022 года, в первые дни российского вторжения, был создан 210-й отдельный специальный батальон. Основу батальона составили добровольцы, которые присоединились к ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения. Батальон противодействовал российскому десанту на берегу Киевского водохранилища в районе села Лютеж. Также батальон участвовал в освобождении населенных пунктов Шпитьки, Ясногородка, Мотыжин и Ветровка Киевской области.
С апреля 2022 года батальон отделили в самостоятельную часть (А4122), которая находилась в прямом подчинении командующего сухопутными войсками.
Батальон выполнял боевые задачи в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. С июня 2022 года батальон был постоянно задействован на восточном фронте, в том числе при обороне Бахмута и Купянска.
В августе 2024 на базе 210-го отдельного специального батальона "Берлинго" создан 210-й отдельный штурмовой полк.
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