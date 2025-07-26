Сорвали планы РФ и набрали в плен россиян: Зеленский сообщил об успехе ВСУ

На фронте есть несколько сложных направлений, но ВСУ дают бой врагу.

https://glavred.info/front/sorvali-plany-rf-i-nabrali-v-plen-rossiyan-zelenskiy-soobshchil-ob-uspehe-vsu-10684709.html Ссылка скопирована

Что происходит в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 53 ОМБр

Что сообщил Зеленский:

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои

ВСУ сорвали планы оккупантов по Сумской области

Украина пополнила обменный фонд оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте. Об этом он сообщил в Telegram.

Президент отметил, что особое внимание приковано к Покровскому направлению, где только за минувшие сутки было 51 жесткое столкновение. При этом украинские военные продолжают защищать позиции и уничтожают врага.

видео дня

"Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы. Поблагодарил Главком за то, что удалось сорвать российский план по Сумщине. Хотя этот наш регион остается одним из приоритетных направлений для врага, наши силы неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья. Есть за неделю также результаты в пополнении обменного фонда для Украины. Продолжаем действовать и на российской территории", - рассказал Зеленский о ситуации на Сумщине.

Президент на главком также обсудили потребности украинских подразделений, чтобы на следующей неделе провести разговоры с партнерами относительно необходимого оружия, поставки которого надо увеличить.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что сейчас Сумы не являются стратегической целью России, поэтому вероятность захвата города в ближайшей перспективе очень низкая. РФ направляет основные силы на расширение так называемого сухопутного коридора, который соединяет оккупированные территории с Крымом.

Сумы / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что ВСУ имеют все шансы выбить оккупантов с территории Сумской области. По состоянию на сегодня вражеские силы на этом участке фронта уже остановлены.

Накануне директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что оккупационные войска страны-агрессора России не получают ожидаемого результата в результате атак на Сумском направлении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред