'Мы имеем все шансы': ВСУ могут выбить россиян из одной области Украины

Населенные пункты, которые находятся в зоне боевых действий, фактически разрушены.

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Ситуация в Сумской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Ключевые тезисы:

ВСУ имеют шанс выбить россиян из Сумщины

Уже есть несколько освобожденных населенных пунктов

ВСУ проводят контрнаступательные действия

ВСУ имеют все шансы выбить оккупантов с территории Сумской области. По состоянию на сегодня вражеские силы на этом участке фронта уже остановлены. Об этом заявил начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда бригады ГПСУ "Сталевий кордон" Иван Шевцов в эфире Еспресо.

По его словам, ВСУ активно работают, уже есть несколько освобожденных населенных пунктов.

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"Сегодня мы имеем все шансы, чтобы отбить все оккупированные врагом территории Сумщины. Сейчас Силы обороны над этим активно работают. Уже есть несколько освобожденных населенных пунктов. Мы подтягиваем на это направление резервы и работаем над тем, чтобы уничтожить врага", - подчеркнул он.

Шевцов заметил, что условия на этом участке фронта, особенно тип местности, не позволяют быстро двигаться.

"Вероятно, что вражеские силы на Сумском направлении уже остановлены и сейчас Силы обороны Украины проводят контрнаступательные действия", - отметил спикер.

Он также добавил, что все населенные пункты, которые находятся в зоне боевых действий на Сумщине, полностью разрушены.

"Сейчас за Юнаковкой мы пытаемся выбить врага. Местность там характеризуется большим количеством лесов. Именно поэтому на это нужно время. Стоит также отметить, что все населенные пункты, которые находятся в зоне боевых действий, фактически разрушены. Там целых домов не осталось, только одни руины", - подытожил Шевцов.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, решение президента США Дональда Трампа дать стране-агрессору России 50 дней прежде чем вводить против нее санкции дает Кремлю возможность воспользоваться временем для штурмов ключевых опорных пунктов ВСУ на востоке Украины.

Во время боевых действий на Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО Украины "Братство" самостоятельно сдержал штурм российских оккупантов. Силы врага преобладали в пять раз, кроме того, захватчики применили против украинского военного ядовитый газ.

Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко заявил, что оккупационные войска страны-агрессора России перебрасывают дополнительные резервы и средства на Покровское направление, чтобы замкнуть полуокружение двух городов, которые оказались под серьезной угрозой - Покровска и Мирнограда.

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Об источнике: бригада "Сталевий кордон" 15-й мобильный пограничный отряд был сформирован с учетом опыта ведения боевых действий во время российского вторжения в Украину. В составе подразделения бойцы, которые принимали участие в обороне Азовстали, на Лиманском и Бахмутском направлениях, границе с РФ. Подразделение оснащено противотанковыми и артиллерийскими средствами, имеет группу аэроразведки и расчеты ПЗРК. В рамках кампании формирования новых штурмовых подразделений "Гвардия наступления" стал бригадой и получил название "Сталевий кордон", сообщает Википедия.

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