Сложный период для Путина: полковник ВСУ предупредил о проблемах РФ на фронте

Эксперт объяснил, как Россия контролирует свой мобилизационный ресурс и почему Путину придется пройти сложный этап, связанный с принудительной мобилизацией.

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Полковник ВСУ предупредил о проблемах РФ на фронте / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

О чем сказал Свитан:

Россия контролирует свой мобилизационный ресурс

Путина ждет сложный период

Россия пытается держать под контролем собственные мобилизационные ресурсы. Об этом, в частности, свидетельствует то, что в РФ выросли штрафы за неуведомление местных военных комиссариатов об изменении места жительства. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его мнению, контроль над мобилизационным ресурсом - это вопрос, который должен быть на постоянной повестке дня во всех странах, независимо от обстоятельств.

видео дня

Свитан подчеркнул, что Путина ждет сложный период. Он уже фиксирует негативные тенденции на фронте. Из-за уменьшения притока добровольцев в России запускаются процессы подготовки к принудительной мобилизации.

"Но это не значит, что в России уже есть готовность к этому или уже поставлена такая задача. Так что это естественный процесс", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу, а также когда ВСУ могут начать операцию в Брянской области:

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил крупнейший за последние 14 лет призыв срочников в вооруженные силы. Как сообщает Центр противодействия дезинформации, таким образом Кремль пытается компенсировать значительные потери на фронте.

Существует распространенное представление, что Россия имеет почти неисчерпаемый мобилизационный ресурс, который позволяет ей вести затяжную войну, несмотря на масштабы потерь. Впрочем, как отмечает политический и экономический эксперт Тарас Загородний, Москва до сих пор избегает открытой мобилизации, вместо этого привлекая военных из Северной Кореи - и это имеет свои причины.

Хотя Россия теоретически может выставить до миллиона новых солдат, ключевая задача Украины и ее союзников заключается в том, чтобы лишить врага такой возможности. Для этого следует создать экономические условия, при которых продолжение агрессии станет не только невыгодным, но и невозможным.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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