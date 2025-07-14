Цены в Украине взлетели втрое: Госстат назвал 'рекордсменов' по подорожанию

Продовольственная инфляция в Украине выросла до 23,2%.

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Некоторые продукты в Украине подорожали на 200% / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

Общая инфляция замедлилась до 14,3% в годовом измерении

Продовольственная инфляция выросла до 23,2%

Больше всего выросли цены на фрукты и овощи

В июне 2025 года темпы роста потребительских цен в Украине замедлились до 14,3% в годовом измерении. В то же время продовольственная инфляция, наоборот, существенно ускорилась - до 23,2%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В июне 2025-го потребители вынуждены платить значительно больше за базовые продукты питания по сравнению с июнем 2024 года. Больше всего подорожали овощи и фрукты.

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Рост цен на яблоки составил 195,5%, то есть почти втрое. Средняя цена за килограмм достигла 79,5 грн.

Белокочанная капуста подорожала в 2,5 раза, до 28,2 грн/кг. Морковь подорожала на 67% и стоит 49,7 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Кроме этого, яйца подорожали на 62,7%, до 53,6 грн за десяток. Этот рост объясняется повышением стоимости кормов, энергоносителей и логистики.

Менее ощутимо, но также стабильно дорожают другие товары:

Подсолнечное масло - подорожание на 37,2%;

Пшеничная мука - на 36,1%;

Куриное филе - на 35,8%;

Масло сливочное (200 г) - выросло в цене на 33,4%, до 107,4 грн.

Цены на продукты в Украине / Фото: Госстат

Цены на продукты - новости Украины

Напомним, за неделю цены на помидоры упали на 14% из-за массового сбора урожая в тепличных хозяйствах юга страны. Сейчас фермеры продают томаты по 40-55 грн/кг.

Также в Украине стремительно дешевеют овощи борщевого набора. Цены на свеклу снизились до 9-12 грн/кг, а морковь подешевела до 16-25 грн/кг. В то же время белокочанная капуста подорожала до 17-20 грн/кг из-за ограниченного предложения.

Как сообщал Главред, украинец сравнил цены на продукты в Австралии и Украине. Корзина базовых товаров в Австралии стоила 1254 грн, в Украине - 1172 грн. Разница - всего 82 грн, но средняя зарплата в Австралии в 10 раз выше.

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Об источнике: Государственная служба статистики Украины Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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