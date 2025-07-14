800 тыс. гривен от государства: люди с инвалидностью получат денежную помощь

В ПФУ сказали, кто имеет право на единовременную денежную помощь.

https://glavred.info/economics/800-tys-griven-ot-gosudarstva-lyudi-s-invalidnostyu-poluchat-denezhnuyu-pomoshch-10681169.html Ссылка скопирована

Кому предусмотрена единовременная помощь / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Коротко:

В 2025 году государство выплатит денежную помощь некоторым категориям украинцев

Она предусмотрена для тех, кто пострадал от войны и получил инвалидность

Максимальный размер помощи - 1 миллион гривен

Украинцы могут получить единовременную денежную помощь от государства в 2025 году. Выплаты предусмотрены для некоторых категорий граждан, пострадавших от войны и получивших инвалидность. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Отмечается, что соответствующая финансовая поддержка предусмотрена для тех украинцев, которые, рискуя жизнью, продолжали выполнять свои профессиональные обязанности.

видео дня

Так, право на единовременную денежную помощь имеют:

работники критической инфраструктуры, которые получили ранения из-за военных действий;

госслужащие и представители органов местного самоуправления, пострадавшие от агрессии РФ;

члены семьи таких категорий лиц, погибших из-за боевых действий или обстрелов.

Денежная помощь установлена в следующих размерах:

лицам с инвалидностью I группы - 800 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью II группы - 500 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью III группы - 200 тысяч гривен;

в случае гибели (смерти) - 1 миллион гривен.

"Лица, имеющие право на получение единовременной денежной помощи, должны подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, независимо от адреса задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания), заявление о ее назначении и выплате", - говорится в сообщении.

Денежная помощь - что известно

Как сообщал Главред, в Германии планируют изменить условия социальной помощи для украинских беженцев, которые приехали и будут обращаться в Германии за получением временной защиты после 1 апреля 2025 года.

Также украинцы могут получить до 124 тыс. грн (3 тыс. долларов) на развитие собственного дела. Грантовую программу инициировали в Николаеве.

Кроме того, граждане Украины, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в июле 2025 года могут рассчитывать на ряд социальных выплат.

Читайте также:

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред