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Одна из стран Европы "урежет" помощь украинским беженцам: кто получит меньше

Даяна Швец
11 июля 2025, 14:19
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Жесткое решение было анонсировано партиями ХДС/ХСС и СДПГ.
беженцы, ес, украинцы, выплаты
Что известно об изменениях в Германии

О чем речь:

  • В Германии уменьшат выплаты новоприбывшим украинцам
  • Новые украинские беженцы будут получать 441 евро

В Германии планируют изменить условия социальной помощи для приехавших украинских беженцев и будут обращаться в Германии за получением временной защиты после 1 апреля 2025 года. Им предлагают установить меньшие выплаты, чем тем, кто прибыл раньше. О намерениях таких реформ объявили еще весной представители коалиционных партий немецкого правительства: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает DW.

Однако для этого необходимо внести изменения в законодательство, регулирующее социальную защиту и статус лиц, ищущих убежища.

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Что изменится для украинцев?

Если новые нормы будут приняты, сумма выплат для новоприбывших украинцев составит 441 евро вместо 563 евро, которые сейчас получают как украинцы, так и безработные граждане Германии. Новый размер помощи соответствует базовому уровню поддержки для лиц, которые обращаются за убежищем из других стран.

Когда начнут действовать новые правила?

Точная дата введения новых правил пока неизвестна. В Федеральном министерстве труда и социальной политики отметили, что "Министерство ведет подготовку к законодательному процессу. Цель - как можно быстрее одобрить изменения на заседании Кабинета министров".

Представитель ведомства также подтвердил намерение правительства разделить украинцев, которые ищут временной защиты, на две категории. Те, кто успел получить статус до 1 апреля 2025 года, и в дальнейшем будут пользоваться полным пакетом социальной помощи. Зато новоприбывшие будут получать меньшую сумму, как и беженцы из других государств.

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Какие возможные последствия нововведения?

Местные органы власти обеспокоены, что новые правила могут вызвать трудности: от роста административной нагрузки до финансовых затрат, ведь поддержка новых беженцев ляжет на плечи местных бюджетов.

Кроме того, общины боятся волны судебных исков из-за изменения правил "задним числом". В то же время юристы успокаивают, что возвращать уже полученные выплаты украинцам не придется.

Украинские беженцы в странах Европы - последние новости

Как писал Главред, до 4 марта 2027 года ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев. Она должна была действовать до 4 марта 2026 года.

В то же время в одной из стран ЕС введут обязательные работы для беженцев. За отказ выполнять такие работы будут забирать часть помощи.

Кроме этого, украинских беженцев в Европе ждут новые расходы. В частности, за проживание в государственных приютах придется платить больше.

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Об источнике: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на заграницу. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

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