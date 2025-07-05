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Теперь вдвое дороже: украинских беженцев в Европе ждут новые расходы

Марина Фурман
5 июля 2025, 19:36
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Украинским беженцам, проживающим в Нидерландах, правительство подготовило неприятный сюрприз.
беженцы, евро
В Нидерландах украинским беженцам подняли цену на проживание в приютах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

  • Что изменится для украинских беженцев в Нидерландах с октября
  • Сколько беженцам придется платить за проживание в государственных приютах

С 1 октября текущего года украинские беженцы в Нидерландах почувствуют определенные изменения. В частности, за проживание в государственных приютах придется платить больше. Об этом сообщила министр по делам беженцев и миграции Мона Кейзер, пишет NOS.

Стоимость проживания возрастет более чем вдвое. Известно, что сумма с октября увеличится со 105 евро в месяц до 244 евро.

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В сообщении говорится, что таким образом правительство хочет уменьшить неравенство между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.

"Увеличение личного взноса используется для покрытия эксплуатационных расходов приюта, таких как газ, вода и электроэнергия", - объяснила Кейзер.

Кроме того, взрослые украинцы, проживающие в приютах, где для них готовят еду, теперь будут платить дополнительно еще и за питание 252,18 евро в месяц. Итак, семья из двух взрослых ежемесячно будет платить не более 992,80 евро.

Издание сообщает, что если такие изменения вызовут финансовые трудности, муниципалитеты могут применять индивидуальный подход к перемещенному лицу или члену его семьи.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Украинские беженцы в Европе - новости по теме

Ранее Главред писал о том, что ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев.

Недавно сообщалось, что федеральная земля Бургенланд в Австрии со 2 июля 2025 года введет обязательные работы для беженцев. Всем беженцам нужно будет выполнять общественно полезные работы, например, ухаживать за парками, заниматься уборкой и тому подобное. За это им будут платить 1,6 евро в час. Если кто-то дважды откажется выполнять такие работы без уважительной причины, то его могут оставить без части помощи.

Ранее в Польше предупреждали, что после выборов для украинских беженцев будут изменения.

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Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия;
  • Польша;
  • Чехия.
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