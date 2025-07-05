Теперь вдвое дороже: украинских беженцев в Европе ждут новые расходы

Вы узнаете:
- Что изменится для украинских беженцев в Нидерландах с октября
- Сколько беженцам придется платить за проживание в государственных приютах
С 1 октября текущего года украинские беженцы в Нидерландах почувствуют определенные изменения. В частности, за проживание в государственных приютах придется платить больше. Об этом сообщила министр по делам беженцев и миграции Мона Кейзер, пишет NOS.
Стоимость проживания возрастет более чем вдвое. Известно, что сумма с октября увеличится со 105 евро в месяц до 244 евро.
В сообщении говорится, что таким образом правительство хочет уменьшить неравенство между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.
"Увеличение личного взноса используется для покрытия эксплуатационных расходов приюта, таких как газ, вода и электроэнергия", - объяснила Кейзер.
Кроме того, взрослые украинцы, проживающие в приютах, где для них готовят еду, теперь будут платить дополнительно еще и за питание 252,18 евро в месяц. Итак, семья из двух взрослых ежемесячно будет платить не более 992,80 евро.
Издание сообщает, что если такие изменения вызовут финансовые трудности, муниципалитеты могут применять индивидуальный подход к перемещенному лицу или члену его семьи.
Украинские беженцы в Европе - новости по теме
Ранее Главред писал о том, что ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев.
Недавно сообщалось, что федеральная земля Бургенланд в Австрии со 2 июля 2025 года введет обязательные работы для беженцев. Всем беженцам нужно будет выполнять общественно полезные работы, например, ухаживать за парками, заниматься уборкой и тому подобное. За это им будут платить 1,6 евро в час. Если кто-то дважды откажется выполнять такие работы без уважительной причины, то его могут оставить без части помощи.
Ранее в Польше предупреждали, что после выборов для украинских беженцев будут изменения.
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Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?
По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:
- Германия;
- Польша;
- Чехия.
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