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Беженцы из Украины могут остаться в Европе навсегда - The Economist

Анна Ярославская
28 марта 2025, 09:41
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Два года назад 74% планировали вернуться в Украину. Теперь их 43%.
Беженцы
Украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

  • Меньше половины украинских беженцев планируют вернуться домой
  • Украинцы пускают корни в Европе
  • После отмены военного положения полмиллиона мужчин выедут из страны

Даже при условии завершения активной фазы российско-украинской войны значительная часть украинских беженцев останется в Европе навсегда. Кроме того, в случае отмены военного положения полмиллиона украинских мужчин могут выехать из страны. Об этом пишет The Economist.

Согласно недавнему исследованию Центра экономической стратегии, только 43% беженцев во всем мире планируют вернуться домой по сравнению с 74% два года назад.

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"Для многих важно не только, когда закончится война, но и как. Растущая перспектива прекращения огня без членства Украины в НАТО или ЕС, наряду с продолжающейся российской оккупацией пятой части страны, не внушает особого доверия. Многие украинцы опасаются, что Россия вскоре снова нападет", - пишет издание.

Ранее ожидалось, что украинские женщины, составляющие основную массу беженцев должны были вернуться домой после войны. Сегодня же более правдоподобно, что отмена военного положения приведет к тому, что еще больше украинцев, особенно мужчин призывного возраста, которым в настоящее время запрещено выезжать, покинут страну. В исследовании говорится, что более 500 000 мужчин могут уехать.

Тем временем те украинцы, которые уже находятся в Европе, пускают корни. 67% беженцев в Польше активно ищут работу. На курсы польского языка подают заявки сотни человек.

Правительство планирует разрешить беженцам обменять временную защиту на вид на жительство сроком на три года. Заместитель министра внутренних дел Мачей Душчик заявил, что число тех, кто подаст заявку, "может составить несколько сотен тысяч, а может, и все".

При этом украинцы вносят гораздо больший вклад в экономику Польши как работники и налогоплательщики, чем обходятся потраченная на них гуманитарная помощь. По данным консалтинговой компании Deloitte, в 2023 году они добавили целых 1,1% к ВВП, поэтому даже новая волна беженцев из Украины не станет проблемой.

Впрочем, в других странах ситуация не такая радужная, как в Польше. Например, в Германии уровень занятости среди украинских беженцев составил всего 43% на конец 2024 года. В Италии и Испании эта доля еще ниже, хотя она растет почти везде.

Издание отмечает, что из почти 1,2 млн украинских беженцев в Германии более 700 тысяч получают пособие в размере 563 евро (607 долларов США) в месяц. Там предложили сократить выплаты, чтобы подтолкнуть беженцев к работе. Польша может сделать то же самое.

Теоретически рынок труда в Европе полностью открыт для украинцев, находящихся под временной защитой. Но на практике беженцам сложно найти работу в качестве служащих. В Польше 48% иностранцев, в основном украинцев, работают на должностях ниже своей квалификации. В Германии 72% взрослых украинских беженцев имеют университетское образование, но большинство из них работают на низкоквалифицированных работах или являются безработными. Язык может стать препятствием, а признание профессиональных степеней и сертификатов происходит медленно или не происходит в принципе. Работодатели также неохотно нанимают украинцев, поскольку страны могут отозвать их защищенный статус.

Беженцы из Украины за границей - последние новости

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, которые сбежали от войны с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника команды Трампа и три источника, знакомые с ситуацией.

Ранее в США для украинцев приостановили программу United for Ukraine (U4U). Прием новых заявок с 20 января по форме I-134A, предусмотренной программой U4U, временно не происходит. Сейчас соответствующая служба обрабатывает все предыдущие запросы, поданные украинскими беженцами.

Тем временем страны Европейского Союза готовятся к новому значительному увеличению количества украинских беженцев из-за угрозы эскалации войны в Украине и прекращения военной поддержки со стороны США. При этом министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер считает, что нужен справедливый механизм распределения беженцев.

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Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
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