США приостановили программу U4U для беженцев из Украины: что известно

Украинские беженцы временно не смогут подать заявки по форме I-134A.

https://glavred.info/world/ssha-priostanovili-programmu-u4u-dlya-bezhencev-iz-ukrainy-chto-izvestno-10634498.html Ссылка скопирована

Причиной приостановки программы стал указ президента США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Главное:

Программу для украинцев United for Ukraine приостановили

Новые заявки не принимают с 20 января

Для украинцев, бегущих в Соединенные Штаты Америки от войны, приостановили программу United for Ukraine (U4U). Об этом сообщила служба гражданства и иммиграции США.

В сообщении говорится о том, что прием новых заявок с 20 января по форме I-134A, предусмотренной программой U4U, временно не происходит. Сейчас соответствующая служба обрабатывает все предыдущие запросы, поданные украинскими беженцами.

видео дня

Причиной такого решения называют указ президента США Дональда Трампа "О защите наших границ", направленный против иммиграции. При этом неизвестно, когда программа возобновит свою работу.

Заметим, что программа United for Ukraine давала возможность украинским беженцам получить убежище в США и легально находиться в Штатах в течение 2 лет.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Украинские беженцы за границей - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские беженцы, которые нашли работу в странах Центральной и Восточной Европы, стали важным фактором достигнутого экономического роста. Их возвращение домой после установления мира в Украине нанесет ущерб экономикам этих стран.

Накануне сообщалось, что в Польше рассмотрят идею лишить денежной помощи тех украинских беженцев, которые не работают и не платят налоги. Инициатива исходит от мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Ранее стало известно, что в Чехии могут появиться специальные центры возвращения для украинских беженцев. Они будут способствовать возвращению украинцев на родину и выполнять роль культурных и общественных хабов.

Больше новостей:

Что такое United for Ukraine? United for Ukraine - упрощенная инициатива для предоставления гражданам Украины гуманитарного пароля (разрешения на въезд) в США. Эта программа позволяет украинцам получить право на въезд в США на срок до 2 лет с возможностью подачи документов на трудоустройство в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред