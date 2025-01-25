США слили секретные данные разведки с новой властью Сирии: в WP раскрыли детали

Обмен данными разведки состоялся через прямой контакт с новой сирийской властью.

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США поделились секретными данными разведки / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

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Обмен данными разведки состоялся через прямой контакт с новой властью Сирии

Какую политику в отношении Сирии будет проводить Дональд Трамп

США поделились с новой властью Сирии секретными данными разведки. Они касались угрозы со стороны террористической организации "Исламское государство".

Как рассказали газете The Washinghton Post американские чиновники, имена которых не называются, данные разведки по крайней мере в одном случае помогли сорвать нападение боевиков "Исламского государства" на религиозный объект вблизи Дамаска в начале января.

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"Это правильный, благоразумный и уместный поступок, учитывая, что была достоверная, конкретная информация об угрозе "Исламского государства", и вместе с нашими усилиями наладить отношения с этими ребятами", - сказал один бывший чиновник США.

Обмен данными разведки, как пишет газета, состоялся через прямой контакт с новыми сирийскими властями, а не через третьи стороны. Этот обмен, по словам анонимного бывшего чиновника, начался примерно через две недели после прихода к власти повстанцев.

По данным газеты, после свержения режима Башара Асада в Сирии администрация тогда еще президента США Джо Байдена начала осторожно взаимодействовать с повстанцами и их лидером Ахмедом аль-Шараа. Пока неизвестно, какую политику в отношении Сирии будет проводить новый американский президент Дональд Трамп, но ранее он сигнализировал о нежелании вмешиваться в ее дела.

Центральное разведывательное управление США отказалось комментировать информацию об обменах данными с Сирией, отметила газета. Но, как пояснил один бывший чиновник, такая практика обменов разведданными является обычной для США.

"Мы делимся разведданными с русскими. Мы делимся разведданными с иранцами, когда у нас есть определенные угрозы, а в некоторых случаях мы обязаны предупреждать... Даже если наши интересы не полностью совпадают, в некоторых случаях мы обязаны делиться разведданными", - сказал он.

Конец режима Асада в Сирии - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 8 декабря был свергнут режим Асада. В Сирии прекратил существование правящий режим Башара Асада, который поддерживала агрессорка Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Известно, что Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении.

В ГУР раскрыли, как РФ спасла Асада и генералов РФ. Побег Асада сопровождался сообщениями об исчезновении с радаров сигнала самолета Ил-76Т, на борту которого находился диктатор Сирии. Россия распространила дезинформацию об авиакатастрофе, чтобы прикрыть свою операцию.

Аналитики ISW сообщили, что падение режима Асада является поражением Путина. Россия вмешалась в сирийский вопрос в 2015 году, чтобы защитить режим Асада. Быстрый крах режима Асада в Сирии - режима, который Кремль помогал поддерживать с 2015 года - является стратегическим политическим поражением Москвы.

16 декабря Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии. Диктатор заявил, что когда оппозиционные силы зашли в столицу, он переехал в провинцию Латакия вместе с российскими войсками для наблюдения за боевыми операциями.

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