Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США слили секретные данные разведки с новой властью Сирии: в WP раскрыли детали

Юлия Закрепа
25 января 2025, 20:15обновлено 25 января, 20:56
116
Обмен данными разведки состоялся через прямой контакт с новой сирийской властью.
США слили секретные данные разведки с новой властью Сирии: в WP раскрыли детали
США поделились секретными данными разведки / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Главное из материала:

  • Обмен данными разведки состоялся через прямой контакт с новой властью Сирии
  • Какую политику в отношении Сирии будет проводить Дональд Трамп

США поделились с новой властью Сирии секретными данными разведки. Они касались угрозы со стороны террористической организации "Исламское государство".

Как рассказали газете The Washinghton Post американские чиновники, имена которых не называются, данные разведки по крайней мере в одном случае помогли сорвать нападение боевиков "Исламского государства" на религиозный объект вблизи Дамаска в начале января.

видео дня

"Это правильный, благоразумный и уместный поступок, учитывая, что была достоверная, конкретная информация об угрозе "Исламского государства", и вместе с нашими усилиями наладить отношения с этими ребятами", - сказал один бывший чиновник США.

Обмен данными разведки, как пишет газета, состоялся через прямой контакт с новыми сирийскими властями, а не через третьи стороны. Этот обмен, по словам анонимного бывшего чиновника, начался примерно через две недели после прихода к власти повстанцев.

По данным газеты, после свержения режима Башара Асада в Сирии администрация тогда еще президента США Джо Байдена начала осторожно взаимодействовать с повстанцами и их лидером Ахмедом аль-Шараа. Пока неизвестно, какую политику в отношении Сирии будет проводить новый американский президент Дональд Трамп, но ранее он сигнализировал о нежелании вмешиваться в ее дела.

Центральное разведывательное управление США отказалось комментировать информацию об обменах данными с Сирией, отметила газета. Но, как пояснил один бывший чиновник, такая практика обменов разведданными является обычной для США.

"Мы делимся разведданными с русскими. Мы делимся разведданными с иранцами, когда у нас есть определенные угрозы, а в некоторых случаях мы обязаны предупреждать... Даже если наши интересы не полностью совпадают, в некоторых случаях мы обязаны делиться разведданными", - сказал он.

Конец режима Асада в Сирии - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 8 декабря был свергнут режим Асада. В Сирии прекратил существование правящий режим Башара Асада, который поддерживала агрессорка Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Известно, что Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении.

В ГУР раскрыли, как РФ спасла Асада и генералов РФ. Побег Асада сопровождался сообщениями об исчезновении с радаров сигнала самолета Ил-76Т, на борту которого находился диктатор Сирии. Россия распространила дезинформацию об авиакатастрофе, чтобы прикрыть свою операцию.

Аналитики ISW сообщили, что падение режима Асада является поражением Путина. Россия вмешалась в сирийский вопрос в 2015 году, чтобы защитить режим Асада. Быстрый крах режима Асада в Сирии - режима, который Кремль помогал поддерживать с 2015 года - является стратегическим политическим поражением Москвы.

16 декабря Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии. Диктатор заявил, что когда оппозиционные силы зашли в столицу, он переехал в провинцию Латакия вместе с российскими войсками для наблюдения за боевыми операциями.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Сирия новости Сирии
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Это как выстрел": Зеленский сказал, как Трамп заставляет Путина закончить войну

"Это как выстрел": Зеленский сказал, как Трамп заставляет Путина закончить войну

19:35Украина
"Успех - это мир": Зеленский рассказал, каким будет формат переговоров с РФ

"Успех - это мир": Зеленский рассказал, каким будет формат переговоров с РФ

18:55Украина
Продлят ли срок для прохождения ВВК "ограниченно годным": важные детали

Продлят ли срок для прохождения ВВК "ограниченно годным": важные детали

18:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как сказать "мнительный" на украинском: мало кто знает правильный ответ

Как сказать "мнительный" на украинском: мало кто знает правильный ответ

Можно потерять счастье: когда нельзя праздновать день рождения

Можно потерять счастье: когда нельзя праздновать день рождения

Гороскоп на завтра 26 января: Девам - прорыв в карьере, Тельцам - успешный день

Гороскоп на завтра 26 января: Девам - прорыв в карьере, Тельцам - успешный день

Притянете к себе негатив: что нельзя делать 25 января - приметы

Притянете к себе негатив: что нельзя делать 25 января - приметы

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

Последние новости

20:38

Привиделся "украинский след" в протестах: Фицо отказывается уходить в отставку

20:15

США слили секретные данные разведки с новой властью Сирии: в WP раскрыли детали

19:35

"Это как выстрел": Зеленский сказал, как Трамп заставляет Путина закончить войну

19:10

Путин суетится под Трампоммнение

19:05

Новолуние в январе 2025: трем знакам зодиака ждать грандиозного финансового пополнения

В первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - КуликВ первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - Кулик
19:05

"Играет в команде Путина": Туск жестко предупредил Орбана из-за санкций ЕС

18:55

"Успех - это мир": Зеленский рассказал, каким будет формат переговоров с РФ

18:31

Берем всего 4 секретных ингредиента и готовим салат Красное море - рецептВидео

18:15

Продлят ли срок для прохождения ВВК "ограниченно годным": важные детали

Реклама
17:57

Украина потеряет треть площади и не будет в НАТО: Фицо сделал скандальное заявление

17:51

"Шабаш фашистов": Жданов раскрыл худший сценарий "Трампа на стороне РФ"

17:31

Рецепт идеального плова: всего один секрет - пальчики оближешьВидео

17:10

"Самые эффективные ребята": Ким высказался о снижении призывного возраста до 18 лет

16:53

РФ бьет по Харькову ударными дронами, есть раненые и "прилеты"

16:44

Украинцам приготовиться: в трех странах ЕС хотят открыть "центры возвращения"

16:37

Сбежал: предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

16:30

"Я запретил любые переговоры": Зеленский резко ответил на заявление Путина

16:06

Завершение войны и переговоры с РФ: Зеленский раскрыл детали диалога с Трампом

16:03

В Украине появился новый знак: что означает "точка в треугольнике" - знают не все

15:53

"Проблемы со здоровьем": что случилось с Аллой Пугачевой - детали

Реклама
15:37

Как разумно сэкономить на топливе: эксперты озвучили неожиданную фишку

15:20

"Ценитель путинского режима": продюсер Роднянский разочаровал украинцев позицией

15:15

Прекращение военной помощи США: Зеленский сделал важное заявление

15:08

Угроза окружения ВСУ в Донецкой области: майор рассказал о приказах на отход

14:57

Энергетический кризис в Приднестровье: Зеленский и Санду сделали важное заявление

14:55

Хитрый трюк шеф-повара: как сохранить чеснок свежим на полгода

14:33

В России исчезли связь и интернет: ГУР "отключили" Москву и другие города

14:19

Рассада перца будет крепкой и даст богатый урожай: огородник раскрыл два способаВидео

14:00

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

13:55

Воины ВСУ уничтожили подразделение морпехов РФ из бригады, которая казнила пленных

13:46

Ребенок ранен в результате взрыва дрона РФ: детали прилета по многоэтажке у Киева

13:42

"Куда исчез Терен?": победительница "Холостяка" Инна Белень намекнула на разрыв

13:19

Как правильно есть столовыми приборами: британский эксперт раскрыл все нюансы

13:14

"Шесть лет служил в церкви": что известно о муже погибшей в ДТП Анны Жук

12:48

Служба в армии с 18 лет: у Зеленского раскрыли важные изменения и назвали сроки

12:14

Чем отличаются 2 девушки с фотоаппаратом: только самые внимательные угадают за 31 секунду

12:07

"У нас нет другого варианта": Садовый дал надежду на открытие аэропортов Украины

11:51

"Отмена и этого концерта": ведущий высказался о срыве нового выступления Винника

11:46

"Наши позиции разрушены": в ВСУ предупредили о штурме россиян на востоке

11:15

Удар по домам и критической инфраструктуре: РФ атаковала Украину 61 дроном - деталиФотоВидео

Реклама
10:56

Прогноз курса валют на конец января: ждать ли больших колебаний - банкир

10:52

Гороскоп на февраль 2025 для Раков: счастье, изобилие и большая любовь

10:50

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Тиграм - неудачи, Свиньям - угрозы

10:12

Покорит всех и сразу: закусочный рулет Крабовая Петти - рецепт

10:10

Украинцам будет труднее попасть в США: Трамп ограничивает гуманитарные программы

09:48

Единственный случай: кого из инвалидов могут призвать в армию - объяснение

09:06

Гороскоп на февраль 2025 для Тельцов: вдохновение, романтика и финансовый успех

09:01

Ситуация на фронте обостряется: враг продвинулся в четырех точках - что известно

08:52

Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры в ближайшем будущем - ISW

08:02

Под Киевом Шахед влетел в 9-этажку, есть разрушения: все подробностиФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять