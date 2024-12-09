Есть опасения: может ли Путин перебросить военных из Сирии в Украину - Ступак

Главное из заявления эксперта:
- Пока не известно, сколько военных РФ находилось в Сирии
- РФ может перебросить из Сирии в Украину своих пилотов
- Вероятно, Россия договорилась с Турцией о коридоре для перемещения техники
Пока не известно, сколько российских военных находилось в Сирии. Вероятно, говорится о контингенте количеством несколько тысяч. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в комментарии РБК-Украина.
По его словам, сейчас действительно есть опасения, что РФ может перебросить из Сирии в Украину свою авиакомпоненту. Однако относительно количества этих войск точно не известно.
"Есть такое опасение. Смотрите, точных данных о том, что в Сирии находилось нет, но есть такие очень отдельные цифры. Например, по людям. Я видел публикации о 2-4 тысячах, максимум упоминалось 7,5 тысячи человек - контингент РФ в Сирии. Но мы помним, что на земле они не работали, они работали больше "высокоточными ударами", "высокоточным оружием"", - говорит он.
Эксперт добавляет, что те россияне, которые были в Сирии работали в основном с воздуха. Это пилоты, ведь по известной информации Сирия имела 20 самолетов и где-то 10 вертолетов.
"То есть я предполагаю, что это именно такая себе авиационная компонента, которая поедет на украинские фронты и усилит РФ. То есть это не о штурмовиках. Хотя, могут сразу всех штурмовиков отправить. Это для РФ вообще не проблема", - подчеркнул Ступак.
Он также обратил внимание на то, что, вероятно, Россия смогла договориться с Турцией о коридоре о перемещении своей техники. Но это очень быстрый коридор, чтобы можно было вывезти авиацию, вертолеты.
"Не знаю, как там с комплексами С-300, С-400, как они там вывезут, не вывезут", - подытожил эксперт.
Ситуация в Сирии - что известно
Напомним, как сообщал Главред, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что режим Башара Асада в Сирии потерпел крах, что привело к потере Россией ключевого влияния на Ближнем Востоке, в частности логистических баз в регионе.
Президент США Джо Байден назвал крах режима Асада "фундаментальным актом справедливости". В то же время он объявил, что США совершили авиаудары по позициям террористической организации ИГИЛ, чтобы предотвратить попытки использовать вакуум власти для восстановления их силы.
Владимир Зеленский заявил, что режим Башира Асада в Сирии пал, потому что почти 800 тысяч российских военных воюют в Украине.
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Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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