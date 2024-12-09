Бегство Асада из Сирии - Зеленский назвал свою версию падения режима

По словам президента, почти 800 000 российских военных находятся в Украине.

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Зеленский назвал свою версию падения режима Асада / коллаж: Главред, фото: ОПУ, kremlin.ru

Основные тезисы Зеленского:

Президент назвал свою версию падения режима Асада

Все военные РФ находятся в Украине

Режим Башира Асада в Сирии пал, потому что почти 800 тысяч российских военных воюют в Украине. Такое мнение выразил президент Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что режим Асада пал. Почему? Потому что там нет настоящих российских войск. Давайте будем честными. И не только из-за сил повстанцев и тех, кто их поддерживает, но и потому, что там нет настоящих российских войск", - сказал Зеленский. видео дня

По словам президента, почти 800 000 российских военных находятся в Украине.

"Это означает, что вся армия великой псевдоимперии воюет против украинского народа. То же самое происходит и в Африке. Мы знаем, что там были Вагнеры", - добавил Зеленский.

Он отметил, что российские войска хотят, чтобы их режимы влияли на африканский континент.

Зеленский подчеркнул, что если Украина падет, "Путин вернется в Сирию, Африку и многие другие страны.

Президент подытожил, что для предотвращения этого, мир должен объединиться вокруг Украины.

Падение режима и бегство Асада из Сирии - что известно

Как сообщал Главред, 8 декабря повстанческие силы свергли режим Башара Асада в Сирии. Утром оппозиция объявила о захвате Дамаска, а Генеральный штаб Сирии призвал войска сложить оружие, фактически признав поражение.

Башар Асад покинул столицу ночью. Сообщалось, он мог сбежать в Россию через военную базу. Самолет, на борту которого, вероятно, находился Асад, исчез с радаров после потери высоты, что вызвало слухи об авиакатастрофе.

В то же время в ГУР сообщили, что Россия распространила дезинформацию об авиакатастрофе, чтобы скрыть операцию по эвакуации Асада и его соратников. Потеря сигнала, вероятно, была связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян.

Башар Асад получил политическое убежище в России после падения его режима в Сирии. Это решение лично принял лидер РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Кто такой Башар Асад? Баша́р Ха́фез аль-А́сад – сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет – с 1971 по 2000 год. Последние годы режим Асада активно поддерживался Россией. В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и скрылся в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

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