'Первыми сбежали 'шишки': в ГУР раскрыли, как РФ спасла Асада и генералов РФ

По данным ГУР, ситуация с российским контингентом в Сирии критическая, остатки группировки РФ отступают по морю и воздуху.

https://glavred.info/world/pervymi-sbezhali-shishki-gur-raskrylo-novye-detali-begstva-asada-i-generalov-rf-10620836.html Ссылка скопирована

РФ распространила дезинформацию о сбитии самолета Асада / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

РФ распространила дезинформацию о сбитии самолета Асада, прикрывая его эвакуацию

Ситуация с российским контингентом в Сирии критическая

РФ предоставила Асаду и его семье убежище

Бегство Башара Асада из Дамаска сопровождалось сообщениями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т, на борту которого находился сирийский диктатор. Россия распространила дезинформацию об авиакатастрофе, чтобы прикрыть свою операцию по эвакуации Асада и его ближайших соратников. Об этом сообщило ГУР МО Украины.

"Потеря сигнала самолета Асада с радаров вероятно связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и осуществлял полет под их руководством", - говорится в сообщении.

видео дня

По данным ГУР, ситуация с российским контингентом в Сирии остается критической. Остатки группировки РФ пытаются как можно быстрее покинуть территорию страны, отступая как морем, так и по воздуху.

"Первыми сбежали "шишки" российской армии. В частности, вслед за провальным генералом Сергеем Киселем территорию ближневосточной страны покинул новоназначенный командующий группировки войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко - он покомандовал неделю", - отметили разведчики.

В ведомстве добавили, что для эвакуации техники и личного состава Россия привлекла дополнительные корабли, в частности из Балтийского флота.

По данным росСМИ, Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. РФ предоставила убежище сирийскому диктатору и его семье.

Падение режима и бегство Асада из Сирии - что известно

Как сообщал Главред, 8 декабря режим Башара Асада в Сирии потерпел крах. Утром повстанцы вошли в Дамаск, объявив о полном захвате столицы. Генеральный штаб Сирии выступил с призывом к военным сложить оружие, фактически признав поражение.

Башар Асад, вероятно, покинул Дамаск под покровом ночи. По разным версиям, сирийский диктатор мог сбежать в Россию через одну из российских военных баз. Некоторые источники утверждают, что самолет Ил-76, на борту которого мог находиться Асад, исчез с радаров после выполнения резкого маневра и потери высоты. Это породило предположение об авиакатастрофе, но подтверждения этой информации пока нет.

На фоне падения режима Асада Россия начала массовый вывод своих военных подразделений из Сирии. Боевые корабли, в том числе фрегат "Адмирал Григорович" и грузовое судно "Инженер Трубин", покидают порт Тартус и направляются в Средиземное море. С авиабазы Хмеймим военные самолеты эвакуируют вооружение и личный состав.

Читайте также:

Кто такой Башар Асад? Баша́р Ха́фез аль-А́сад – сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет – с 1971 по 2000 год. Последние годы режим Асада активно поддерживался Россией. В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и скрылся в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред