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Авиация РФ не помогла: армия Асада отступает из Алеппо под давлением повстанцев - СМИ

Руслана Заклинская
30 ноября 2024, 19:47
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Российская авиация впервые с 2016 года нанесла авиаудары по позициям повстанцев в окрестностях Алеппо, поддерживая правительство Башара Асада, пишет Reuters.
Авиация РФ не помогла: армия Асада отступает из Алеппо под давлением повстанцев - СМИ
Правительственные войска Сирии заявили об отступлении из Алеппо / Коллаж: Главред, фото: t.me/vchkogpu

Коротко:

  • Войска Асада объявили о выходе из Алеппо
  • Авиация РФ впервые с 2016 года нанесла удары по Алеппо
  • За три дня боев погибли или получили ранения десятки солдат Асада

Сирийская правительственная армия объявила о "временном выводе войск" из Алеппо после того, как повстанцы начали масштабное наступление на город. Ночью российская авиация впервые с 2016 года совершила налеты на районы города. Об этом сообщает Reuters.

Сирийские военные, которые подчиняются диктаторскому режиму Башара Асада, объяснили свое отступление перегруппировкой перед прибытием подкреплений. Военные добавили, что выход из Алеппо связан с подготовкой контрнаступления с целью возвращения города под контроль правительства.

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Кроме этого, войска Асада утверждают, за последние несколько дней боев между правительственными войсками и повстанцами в Алеппо и Идлибе погибли или получили ранения десятки солдат.

Авиация РФ ударила по повстанцам

Российская авиация, поддерживающая режим Башара Асада, впервые с 2016 года нанесла авиаудары по Алеппо в Сирии, где продолжается наступление исламистов, сообщает Reuters и France 24.

Повстанцы заявили, что их передовым подразделениям удалось войти в важные районы Алеппо. По словам источников в сирийском правительстве, 30 российских и сирийских самолетов осуществили удары по позициям повстанцев в окрестностях Алеппо.

Российская авиация, которая базируется в Сирии с 2015 года, поддерживает правительство Асада в рамках гражданской войны. Reuters отмечает, что наступление повстанцев на Алеппо стало неожиданным и прорвало многолетнюю оборону города, которую поддерживали правительственные силы с помощью России и Ирана.

Подробности боев за Алеппо

Повстанцы во главе с исламистами из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) начали масштабное наступление на правительственные силы Сирийской арабской армии (САА) в восточном Идлибе и западной части провинции Алеппо. После трехдневных боев им удалось прорваться в город, который с 2016 года находился под контролем войск Башара Асада.

Сообщается, что правительственные войска не были готовы к такой атаке, и некоторые подразделения отступили в Дамаск. По неподтвержденным данным, президент Сирии Башар Асад вместе с семьей якобы срочно выехал в Москву. Как пишет Reuters, Россия пообещала предоставить военную помощь в течение трех суток.

Ситуация в Сирии - последние новости

Напомним, в Сирии антиправительственные группировки начали масштабное наступление на северо-западе страны и добрались до города Алеппо. После трехдневных боев, они прорвали оборону правительственных сил Башара Асада в районах Хамдания, Новый Алеппо и Захра, войдя в центр города. Оппозиция также осадила город Саракиб в провинции Идлиб и захватила более 50 населенных пунктов.

Также 15 сентября бойцы ГУР из группы "Химик" атаковали российскую военную базу в Сирии на юго-восточных окраинах Алеппо. База использовалась для изготовления и тестирования ударных БПЛА, а также для изготовления самодельных взрывных устройств.

Как сообщал Главред, украинские спецназовцы уничтожили российскую военную базу в Сирии. Они нанесли удар по аэродрому "Кувейрес", захваченному Россией еще в 2015 году. Сперва уничтожили комплекс РЭБ, а затем с помощью дронов ударили по другим военным объектам.

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Сирия Алеппо Башар Асад
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