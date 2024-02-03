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США атаковали объекты в Ираке и Сирии: Байден раскрыл детали

Юлия Закрепа
3 февраля 2024, 12:23обновлено 3 февраля, 13:05
В минувшее воскресенье трое американских солдат были убиты в Иордании беспилотником.
США атаковали объекты в Ираке и Сирии: Байден раскрыл детали
США атаковали Ирак и Сирию / коллаж: Главред, фото: Белый дом, pexels

Президент США Джо Байден сообщил, что в минувшее воскресенье трое американских солдат были убиты в Иордании беспилотником, запущенным группами боевиков при поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Ранее сегодня я присутствовал на достойном возвращении этих отважных американцев на авиабазе Дувр, и я разговаривал с каждой из их семей. Сегодня днем по моему указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним ополченцы используют для нападения на силы США. Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться во времена и местах, которые мы выберем", - отметил Байден на сайте Белого дома.

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Напомним, что США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника. Соединенные Штаты забрали ядерные боеголовки из Британии 15 лет назад, однако в связи с полномасштабным нападением России на Украину меняют свое решение.

Джо Байден готовится принять непопулярное решение относительно гражданской войны в США. По словам аналитика, ситуация в США может значительно ухудшиться и перерасти в радикальные действия со стороны представителей и сторонников республиканской партии.

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новости США Иран Ирак Джо Байден
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