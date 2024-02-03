США атаковали объекты в Ираке и Сирии: Байден раскрыл детали

Президент США Джо Байден сообщил, что в минувшее воскресенье трое американских солдат были убиты в Иордании беспилотником, запущенным группами боевиков при поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"Ранее сегодня я присутствовал на достойном возвращении этих отважных американцев на авиабазе Дувр, и я разговаривал с каждой из их семей. Сегодня днем по моему указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним ополченцы используют для нападения на силы США. Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться во времена и местах, которые мы выберем", - отметил Байден на сайте Белого дома.
Напомним, что США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника. Соединенные Штаты забрали ядерные боеголовки из Британии 15 лет назад, однако в связи с полномасштабным нападением России на Украину меняют свое решение.
Джо Байден готовится принять непопулярное решение относительно гражданской войны в США. По словам аналитика, ситуация в США может значительно ухудшиться и перерасти в радикальные действия со стороны представителей и сторонников республиканской партии.
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