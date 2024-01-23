"Следующие месяцы будут критическими для Украины": у Байдена призвали Конгресс действовать

Боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты, поэтому Конгресс США должен ускорить решение о продлении военной поддержки Киева. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины", – сказал представитель администрации США, передает Укринформ.
Кирби отметил, что оккупанты продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.
При этом страна-агрессор и оккупант продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, в то числе и баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.
Кирби добавил, что администрация США стремится к победе Украины. В частности, президент США Джо Байден ясно заявил, что Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.
"И мы хотим иметь возможность дальше оказывать Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов", – резюмировал представитель администрации США.
Как сообщал Главред, американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники писал о том, что если Конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, страна-агрессор Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев.
Журналисты Financial Times писали о том, что Кремль вынашивает "планы" о новом наступлении на Украину, которое может быть реализовано уже летом. Цель Москвы – полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Возможно, Кремль попытается захватить Харьков и даже Киев. Украинская армия, вероятно, изменит стратегию и перейдет к "активной обороне", чтобы перейти в контрнаступление в 2025 году.
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