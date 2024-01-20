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РФ может выиграть войну за нескольких месяцев: у Байдена озвучили мрачный прогноз - NBC

Анна Ярославская
20 января 2024, 12:55
На встрече в Белом доме советники Байдена назвали высшим лидерам Конгресса секретные сроки, когда ключевые военные ресурсы Украины будут значительно истощены.
Джо Байден, Владимир Зеленский, ВСУ
РФ может победить за несколько месяцев без помощи США / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

Если Конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, страна-агрессор Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев. Об этом заявили главные помощники президента США Джо Байдена на частной встрече в среду, 17 января. Об этом пишет американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки Аврил Хейнс заявили законодателям, что в ближайшие недели у Украины закончатся определенные возможности противовоздушной обороны и артиллерии.

NBC отмечает, что на встрече в Белом доме Салливан и Хейнс назвали высшим лидерам Конгресса секретные сроки, когда ключевые военные ресурсы Украины будут значительно истощены, а также озвучили подробную оценку текущей динамики на поле боя.

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По словам представителя Белого дома, Салливан подчеркнул, что положение Украины в течение года станет еще более трудным, предложив конкретные диапазоны дат, когда Украина исчерпает различные возможности в краткосрочной перспективе.

Помощники Байдена также сообщили законодателям, что отсутствие помощи затронет не только Украину, но и может побудить другие страны, которые полагаются на США, включая Японию и Южную Корею, переосмыслить свои альянсы. Суть их послания заключалось в том, что победа России просто потому, что США не смогли добиться успеха, "отзовется по всему миру".

Отмечается также, что двухпартийная группа лидеров Конгресса на встрече согласилась, что предоставление помощи Украине является приоритетом национальной безопасности, но признала, что существуют разногласия относительно того, как действовать законодательно.

Военная помощь США Украине

В начале октября 2023 года президент Джо Байден запросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности, в том числе и на финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов. Законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

18 января Байден заявил, что в Конгрессе есть большинство, которое примет положительное решение о финансировании военной помощи для Украины. Однако глава Белого дома не исключает "катастрофического" сценария.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ожидает, что на следующей неделе Сенат рассмотрит двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границы США.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер в начале января завил, что США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, так как стремятся помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина верит в то, что военная помощь западных стран продолжится и не имеет альтернативы в случае ее прекращения.

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