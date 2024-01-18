Когда в США рассмотрят вопрос о финансировании Украины на $60 млрд: названы сроки

Президент США Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса и членами комитетов Палаты представителей, чтобы обсудить необходимость выделения помощи Украине. Байден призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Киева и послать мощный сигнал о решимости США.
Во время встречи президент подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украине необходимые ресурсы, включая противовоздушную оборону и артиллерию, чтобы защитить себя от жестокого вторжения России, говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
Президент США также "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира". Байден заявил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира.
Он также сказал, что его вдохновляет прогресс, достигнутый в двухпартийных переговорах, происходящих в Сенате.
Тем временем лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ожидает, что на следующей неделе Сенат рассмотрит двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границы США, пишет издание The Hill.
Макконнелл отметил, что демократы контролируют повестку дня Сената, но он выразил уверенность, что участники переговоров обнародуют соглашение по безопасности границы в ближайшие дни.
"Я предполагаю, что мы, скорее всего, рассмотрим этот вопрос в Сенате на следующей неделе", - сказал лидер республиканцев.
Камнем преткновения остается разногласие относительно полномочий президента Джо Байдена на условно-досрочное освобождение мигрантов, задержанных на южной границе страны.
В то же время, по словам Макконнелла, республиканские законодатели не должны упустить возможность принять пакет законов, направленных на устранение угроз национальной безопасности, реформирование законодательства о предоставлении убежища и полномочий администрации по депортации мигрантов из страны.
"Это уникальная возможность достичь чего-то в разделенном правительстве, чего не было бы при едином правительстве", - сказал Макконнел.
Он также признал, что администрации Байдена и демократам в Сенате придется уступить в вопросе условно-досрочного освобождения нелегальных мигрантов, но выразил уверенность, что обе стороны, в конце концов, достигнут компромисса.
"Мы надеемся получить надежный пакет по границе. Я ожидаю, что он будет перед нами на следующей неделе", - отметил Макконнелл.
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер поддержал уверенность Макконнелла в достижении соглашения, заявив, что "мы ближе, чем когда-либо были".
Военная помощь Украине от США
В начале октября 2023 года президент Джо Байден запросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности, в том числе и на финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов. Законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США из-за противоречий между демократами и республиканцами в вопросе безопасности границы с Мексикой.
4 января координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут оказывать военную помощь Украине, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.
Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, так как стремятся помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.
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