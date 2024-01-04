У Байдена сделали важное заявление о военной помощи Украине

В Белом доме призвали Конгресс неотложно проголосовать за военную помощь Украине на фоне массированных ракетных атак РФ.

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Джон Кирби призвал Конгресс проголосовать за военную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, скриншот

В Белом доме акцентировали на важности дополнительного финансирования военной помощи Украине со стороны США на фоне массированных ракетных атак страны-агрессора России. Как заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не могут оказывать военную помощь Украине, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

"За последние 48-72 часа вы все видели, что Россия продолжает осуществлять беспилотные и ракетные атаки, в том числе и баллистические атаки, на цели в Украине, не только военные, но и гражданские цели, и продолжает пытаться использовать зиму как оружие, атаковать их инфраструктуру", - сказал Кирби заявил во время брифинга.

"Вот почему так важно, чтобы запрос на дополнительное финансирование со стороны США, предложенный президентом, был принят", - добавил он.

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Кирби отметил, что президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи по безопасности, на который имеет полномочия по средствам.

На вопрос журналиста о том, прекратится ли военная поддержка Украины после того, как будет исчерпан последний пакет, Кирби ответил так:

"Они будут вынуждены остановиться. Президент подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который у нас были полномочия по пополнению. Это все. Нам нужен дополнительный закон для предоставления дополнительной помощи Украине".

"Каждый раз, когда мы подписываем один из этих пакетов, всегда есть задержка в несколько дней, если не недель, поэтому то, что было подписано 27-го, не все было доставлено в Украину. Это произойдет в ближайшие дни и недели. Дальше – финансирование отсутствует", - сказал он.

Напомним, 27 декабря 2023 года Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов.

Военная помощь Украине

В начале октября 2023 года президент Джо Байден запросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности, в том числе и на финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов. Законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Американский президент Джо Байден, призывая законодателей наконец-то решить вопрос поддержки Киева, предположил, что Путин на Украине не остановится и в ближайшем будущем с российской армией будут воевать уже солдаты США.

Конгресс США уже в январе 2024 года должен утвердить законопроект, в рамках которого должны быть выделены средства на финансирование военной помощи Украине. Если вопрос не решится, включатся другие механизмы, в рамках которых начнется поиск механизмов поддержки Киева. Об этом заявил конгрессмен от Демократической партии Майкл Квигли.

США не предадут Украину, все договоренности будут выполнены, считает президент Владимир Зеленский. При этом глава государства убежден, что ЕС передаст Киеву 50 миллиардов евро. Нужно лишь время.

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