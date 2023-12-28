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Орбан будет блокировать помощь Украине, но у ЕС есть план "Б" - Bloomberg

Ангелина Подвысоцкая
28 декабря 2023, 21:56
Евросоюз выделит Украине деньги даже без согласия Венгрии.
Орбан, Еврокомиссия
Орбан будет блокировать выделение помощи от ЕС Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Венгрия вновь будет блокировать выделение Украине большого пакета помощи от Евросоюза. Но Германия ожидает, что деньги все равно выделят, несмотря на решение Орбана. Об этом сообщает Bloomberg.

В ход пойдет резервный вариант, согласно которому государства-члены ЕС направят Киеву деньги вне бюджетного процесса ЕС. Предложение будет включать национальные гарантии со стороны стран для привлечения финансирования на рынках, если Венгрия продолжит блокировать пересмотр долгосрочного бюджета ЕС на саммите 1 февраля.

"ЕС в любом случае продолжит оказывать поддержку Украине. "С-26, конечно, тоже сможет действовать. Но я не хочу сейчас рассуждать о том, как можно было бы организовать такую ​​поддержку. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе", - сказал официальный представитель МИД Кристиан Вагнер.

видео дня

Военная помощь Украине

В начале декабря Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.

У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, что поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.

Вероятный кандидат на пост президента США Дональд Трамп способен сорвать сделку между Демократической и Республиканской партиями, направленную на изменение иммиграционного законодательства и принятия Конгрессом законопроекта о помощи Украине.

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Евросоюз война в Украине Венгрия военная помощь вторжение России Германия
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