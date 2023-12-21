Уступки в обмен на помощь Украине: в США сказали, как Трамп может сорвать сделку

У 45-го президента Штатов Дональда Трампа огромное влияние внутри Республиканской партии, он может продвигать свою позицию, сказал Чак Шумер.

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Трамп может сорвать помощь Украине от США - Шумер / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вероятный кандидат на пост президента США Дональд Трамп способен сорвать сделку между Демократической и Республиканской партиями, направленную на изменение иммиграционного законодательства и принятия Конгрессом законопроекта о помощи Украине. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Как сообщает Politico, он рассказал о том, что на данный момент 5 республиканцев в Сенате должны проголосовать положительно, 15 – против, а на позицию остальных может повлиять Трамп уже в январе, когда в Штатах официально стартуют праймериз.

"Он (Трамп, - ред.) является огромной политической силой в этой партии и вопрос в том, будут ли они делать правильные вещи, если они знают, что Дональд Трамп будет влиять на них неприятным, жестоким способом", - считает Шумер. видео дня

Трамп может сорвать сделку

Журналисты полагают, что за пару недель до съезда Республиканской партии в Айове, где у Трампа лидирующие позиции с двузначным отрывом, он начнет еще чаще вмешиваться в дела политической силы и продавливать свою позицию. Существует угроза, согласно которой Трамп попытается сорвать сделку по вопросу границы и решении о пакете военной помощи союзникам США.

В материале указывается, что ряд консерваторов в верхней палате Конгресса уже поддержали Трампа и выступили против дальнейшей поддержки Украины. Несколькие законодатели от Демократической партии также могут дистанцироваться от инициированного Байденом законопроекта о помощи.

Помощь Украине от США

У США скоро закончится бюджет для военной помощи Украине. Согласно данным журналистов, деньги, которые тратит Пентагон на покупку вооружений взамен тем, что передаются Киеву, будут истрачены уже 30 декабря. Дополнительных средств пока нет, поскольку Конгресс не проголосовал за их выделение.

В Государственном департаменте США заявили, что администрация Байдена поддерживает Украину. Однако вопрос оказания дальнейшей военной помощи зависит от позиции Конгресса, который должен принять решение о выделении денег.

В Конгрессе сделали прогноз о принятии решения о продлении финансирования военной помощи Украине. По мнению конгрессмена-демократа Майкла Квигли, голосование должно состояться уже в январе.

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