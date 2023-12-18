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У США скоро закончится бюджет для военной помощи Украине: названа дата

Андрей Ганчук
18 декабря 2023, 20:12
В Штатах не смогут финансировать военную помощь Украине до тех пор, пока Конгресс не проголосует за выделение дополнительных средств, отметили журналисты.
ВСУ, Конгресс
Конгресс затягивает с голосованием о продлении военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Посольство Украины в США

У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, которое поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.

Как сообщает Bloomberg, у Пентагона закончатся денежные средства уже к концу месяца. Дополнительных денег пока нет, поскольку Конгресс Штатов не принял нужного решения.

В письме контролера Пентагона Майкла МакКорда говорится, что Минобороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на покупку новых вооружений и оборудования, которые должны заменить те, что были изъяты из американских запасов и отправлены в Украину.

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"После того, как эти средства будут выделены, департамент исчерпает финансирование, доступное нам для помощи Украине в области безопасности", - написал МакКорд главам комитетов по оборонной политике и ассигнованиям Палаты представителей и Сената.

Журналисты пишут, что такое письмо должно усилить давление на Конгресс для принятия решения о выделении Украине более 60 миллиардов долларов помощи, которые запросил президент США Джо Байден.

Помощь Украине от США

На днях лидер демократического сенатского большинства Чак Шумер, что Сенат США будет голосовать уже в ближайшее время за законопроект, которым предусматривается финансирование военной помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Американские законодатели отложили свой отпуск, чтобы рассмотреть инициативу.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сделал прогноз о том, когда Конгресс США примет помощь Украине. По его мнению, голосование состоится либо в конце декабря, либо в начале января.

В Сенате США достигли прогресса в переговорах о военной помощи Украине, написали журналисты The Hill. Согласно их данным, демократы и республиканцы могут достичь соглашения по границе уже на этой неделе.

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Конгресс США Пентагон военная помощь война России и Украины
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