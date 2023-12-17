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Когда Конгресс США примет помощь Украине: эксперт раскрыл два варианта событий

Юлия Закрепа
17 декабря 2023, 17:39
Коваленко заявил, когда Трампа в 2016 году избрали президентом США, многие говорили о завершении поддержки американцами Украины.
Когда Конгресс США примет помощь Украине: эксперт раскрыл два варианта событий
когда Конгресс США сможет принять помощь Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

В интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, когда Конгресс США сможет принять помощь Украине.

Военный эксперт заявил, что можно рассматривать два варианта развития событий.

"Первый - Демократическая и Республиканская партии примут законопроект уже в ближайшее время. Ориентировочно в конце декабря или в январе. Это будет для нас лучшим сценарием. Второй - законопроект не будет принят ни в ближайшее время, ни в среднесрочной перспективе. Это наихудший сценарий", - пояснил эксперт.

Коваленко считает, что всегда надо рассматривать разные сценарии, но второй вариант развития событий невозможен, потому что инициатива является неотъемлемой составляющей американского бюджета. К тому же Украину поддерживает большинство республиканцев. Против - лишь трамписты, но они не являются большинством. Несмотря на то, что Дональд Трамп - основной кандидат на пост президента США от республиканцев, большинство членов партии его идеи не поддерживает.

"Напомню, что когда Трампа в 2016 году избрали президентом США, многие говорили о завершении поддержки американцами Украины. Впрочем, во время каденции Трампа поставок оружия стало больше, чем при президентстве Барака Обамы. Это связано с тем, что не президент "танцует" внешнюю политику страны, а его окружение, которое определяет внутренний и международный политический курс, а также действия самого главы государства", - добавил он.

Коваленко пояснил, что Трамп, несмотря на личное лояльное отношение к Путину и России, во многих своих действиях был ограничен. И сейчас ситуация аналогичная: с одной стороны, Трамп демонстрирует лояльность к Кремлю, а с другой - большинство республиканцев являются русофобами. Причем не толерантными русофобами, а именно ястребами.

"В своей внешней политике США всегда ориентировались на поддержку Израиля и Тайваня. Они являются основными внешнеполитическими партнерами Вашингтона. Большинство республиканцев за Украину. И я не думаю, что республиканцы будут пренебрегать интересами своего государства из-за какого-то забора на границе с Мексикой. Сейчас они пытаются это делать, пока продолжается политический процесс. Но государственные интересы США всегда доминировали над политикой", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз относительно сроков войны:

Напомним, что Александр Коваленко рассказал, какой будет политика США в отношении НАТО, если президентом станет Трамп. Когда в прошлый раз Трамп стал президентом США, Украина начала получать новейшее вооружение.

Какую помощь Украина получит в 2024 году от США. Европа сейчас активно апеллирует к Конгрессу. Борель, понимая критическую ситуацию в Конгрессе, заявил, что Украине будет очень сложно без помощи.

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война в Украине новости США военная помощь
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